اشتباه تسمم، التحقيق في وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر في ظروف غامضة بالقليوبية

بدأت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق في واقعة وفاة أب واثنان من أبنائه، وإصابة الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية، في واقعة يُشتبه أن تكون تسممًا غذائيًّا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

كما أخذت النيابة العامة عينة من مطعم تناولوا منه آخر وجبة لتحليلها وفي انتظار نتيجة التحليل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام، يفيد باستقبال 5 أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وبالفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم إلى المستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وُضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة لخطورة حالتهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات مصرع أب واثنين من أبنائه، فيما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة والوقوف على أسبابها وتفاصيلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري انتظار تقارير الطب الشرعي والتحاليل الطبية لتحديد سبب الوفاة بدقة وأن هناك شبهة جنائية من عدمه.

