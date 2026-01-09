دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

18 حجم الخط

كشف تقرير فحص الهواتف الخاصة بالمتهم شاكر محظور، مفاجآت جديدة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وتبين من فحص الهواتف من جهاز الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهم من منصة تيك توك منذ يناير 2023 وحتى يوليو 2025 مبلغ 3.141.481.83 دولار.

وكشف فحص محفظة تطبيق التيك توك أن بها حتى تاريخ في حساب المتهم شاكر محظور مبلغًا قدره 197461.36 دولار ناتجًا عن الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى 4961.26 دولار أمريكي عائدًا شهريًّا من المنصة وفقًا لنسب المشاهدة، ليصل الإجمالي إلى 202422.62 دولار أمريكي.

شقق وفيلا وملايين من لايف

وقال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقق لا يستطيع تذكرها وعلى سبيل المثال قال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقة بمدينتي تقدر بـ7 ملايين، وأنه قام بسداد 4 ملايين جنيه من قيمتها حتى الآن، ولديه شقة أخرى بمدينتي تحت الإنشاء تقدر قيمتها بـ8 ملايين، سدد منها 1.7 مليون حتى الآن، بنتهاوس بالساحل يقدر بـ16 مليونًا، سدد منها 2 مليون، وفيلا تقدر بـ٥٤ مليون جنيه، سدد منها حوالي ١٠ ملايين جنيه… والباقي على دفعات خلال ٣ سنوات.

وأكد شاكر محظور بالتحقيقات أن مصدر دخله الوحيد هو منصة التيك توك من خلال ظهوره عليها بلايف يومي تتراوح مدته من ٦ إلى ٨ ساعات.

وأوضح المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

البلوجر شاكر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلًا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيًا صلته به، مشيرًا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “ التيك توك”، وقد اشترى عددًا من العقارات وسيارة ملاكي وعددًا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلًا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

