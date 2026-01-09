الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

شاكر محظور، فيتو
شاكر محظور، فيتو
18 حجم الخط

كشف تقرير فحص الهواتف الخاصة بالمتهم شاكر محظور، مفاجآت جديدة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وتبين من فحص الهواتف من جهاز الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهم من منصة تيك توك منذ يناير 2023 وحتى يوليو 2025 مبلغ 3.141.481.83 دولار.

وكشف فحص محفظة تطبيق التيك توك أن بها حتى تاريخ في حساب المتهم شاكر محظور مبلغًا قدره 197461.36 دولار ناتجًا عن الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى 4961.26 دولار أمريكي عائدًا شهريًّا من المنصة وفقًا لنسب المشاهدة، ليصل الإجمالي إلى 202422.62 دولار أمريكي.

شقق وفيلا وملايين من لايف 

وقال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقق لا يستطيع تذكرها وعلى سبيل المثال قال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقة بمدينتي تقدر بـ7 ملايين، وأنه قام بسداد 4 ملايين جنيه من قيمتها حتى الآن، ولديه شقة أخرى بمدينتي تحت الإنشاء تقدر قيمتها بـ8 ملايين، سدد منها 1.7 مليون حتى الآن، بنتهاوس بالساحل يقدر بـ16 مليونًا، سدد منها 2 مليون، وفيلا تقدر بـ٥٤ مليون جنيه، سدد منها حوالي ١٠ ملايين جنيه… والباقي على دفعات خلال ٣ سنوات.

وأكد شاكر محظور بالتحقيقات أن مصدر دخله الوحيد هو منصة التيك توك من خلال ظهوره عليها بلايف يومي تتراوح مدته من ٦ إلى ٨ ساعات.

وأوضح المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

 

البلوجر شاكر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلًا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيًا صلته به، مشيرًا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “ التيك توك”، وقد اشترى عددًا من العقارات وسيارة ملاكي وعددًا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلًا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي البلوجر شاكر القومى لتنظيم الاتصالات تطبيق التيك توك فيديوهات خادشة للحياء لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منصة التيك توك مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات خادشة للحياء

مواد متعلقة

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

رد فعل ممثل النيابة العامة بعد سماع طلبات دفاع شقيق المتهمة سارة خليفة

دفاع شقيق سارة خليفة يطلب التحقيق مع مأموريات الضبط والتفتيش

بعد الحكم بحبسها سنة، أبرز أقوال المتهمة بدهس طالبة الشروق 

قضية المخدرات الكبرى، استكمال مرافعات الدفاع في محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا

محاكمتها باطلة وهي عايزة الجلسة تتصور، أبرز ما جاء في مرافعة دفاع سارة خليفة قبل نظر قضيتها

حجز موظف دهس سيدة في القاهرة

نيابة الجيزة تستكمل تحقيقاتها بواقعة سب الفنانة منى هلا أثناء خلاف مروري
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية