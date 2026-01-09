الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين

الصاروخ أوريشنيك
الصاروخ أوريشنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي.
 

قالت الوزارة في بيان: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق، ردًا على محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفجورود، الذي وقع ليلة 29 ديسمبر 2025".


وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا".

وأردف البيان: تم تحقيق أهداف الضربة، وشملت الأهداف منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختم البيان: "لن تمر أي أعمال يرتكبها النظام الأوكراني دون رد".

