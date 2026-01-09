لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي.



قالت الوزارة في بيان: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق، ردًا على محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفجورود، الذي وقع ليلة 29 ديسمبر 2025".



وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا".

وأردف البيان: تم تحقيق أهداف الضربة، وشملت الأهداف منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختم البيان: "لن تمر أي أعمال يرتكبها النظام الأوكراني دون رد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.