سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر

عقدت المحكمة العسكرية في لبنان أمس الخميس جلسة استجواب الفنان اللبناني فضل شاكر، جاءت بشكل سري بناءً على طلبه هو ووكيلته القانونية، حيث مُنع الإعلاميون والمحامون غير الموكَّلين من حضورها.

تفاصيل جلسة محاكمة شاكر

وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض جلسة محاكمة فضل شاكر في أربعة ملفات أمنية، سبق أن صدرت بحقه فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة لمدة 5 و15 سنة.

وحضر الجلسة بحسب ET بالعربي نقلا عن مصادر خاصة، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر، إضافة إلى وكيلة الدفاع المحامية أماتا مبارك.

رد فضل شاكر على التهم الموجهة إليه

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، استمرت الجلسة نحو ساعتين ونصف الساعة، جرى خلالها استجواب فضل شاكر في كامل الملفات العالقة أمام المحكمة العسكرية.

وخلال الاستجواب، بدا شاكر مرتاحًا وأجاب عن جميع الأسئلة المطروحة، نافيًا بشكل قاطع كل التهم المنسوبة إليه.

وأكد شاكر احترامه الكامل للمؤسسة العسكرية اللبنانية، مشددًا على أنه لم ينتمِ يومًا إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، ولم يموّلها أو يسلّحها، نافيًا أي مشاركة له في أعمال مسلّحة أو في معارك عبرا.

سر وجود فضل شاكر في مسجد بلال بن رباح قبل معركة عبرا

وبرَّر فضل شاكر وجوده في مسجد بلال بن رباح في عبرا قبل معركة عبرا بنحو أسبوعين، بأنه كان يتلقى تهديدات جدّية بالتصفية الجسدية بسبب مواقفه السياسية، مؤكدًا أن وجوده هناك كان بدافع الخوف على حياته وعائلته فقط، وليس لأي نشاط عسكري أو أمني.

مواجهة بين فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة العسكرية إرجاء المحاكمة إلى 12 فبراير المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى الشهود، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، حيث حُددت جلسة ثانية مخصصة للمواجهة بين الطرفين.

ومن المقرر أن تعقد غدًا عند الساعة 11 صباحًا أمام محكمة الجنايات، يحاكم فيها فضل شاكر إلى جانب أحمد الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمود، مسؤول سرايا المقاومة في صيدا.

