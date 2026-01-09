مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

أوضحت التحقيقات في وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي، قسم ثان شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية أن المنطقة لم يحدث بها أي حالة تسمم أخرى لذلك فإن التحقيقات مستمرة في كل شيء وعلى كافة المستويات للوصول إلى حقيقة الأمر.

كما تم أخذ عينة من آخر وجبة تم تناولها لتحليها أيضًا.

مصرع أب وأبنائه في اشتباه تسمم بشبرا الخيمة

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.

أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي:محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب،وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة لخطورة حالتهما.

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي التي شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لبيان سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

