ترامب: لا أحتاج إلى القانون الدولي والقيد الوحيد على سلطتي كرئيس عقلي وأخلاقي الخاصة

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" وأن سلطته محكومة فقط بـ "أخلاقه الخاصة".



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن القيد الوحيد على سلطته كرئيس لأمريكا هو "أخلاقياتي الخاصة وعقليتي الخاصة".

وأضاف ترامب: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني"، لافتا: "أنا لا أبحث عن إيذاء الناس".

واعترف قائلًا "نعم" عند سؤاله عما إذا كانت إدارته بحاجة للالتزام بالقانون الدولي، لكنه أوضح: "يعتمد ذلك على تعريفك للقانون الدولي".



وتحدث ترامب، الذي أجرى الحوار مع الصحيفة في وقت تبحث فيه إدارته "مجموعة من الخيارات" لمحاولة السيطرة على جرينلاند، عن أهمية الملكية.



وقال ترامب: "الملكية مهمة جدًّا"، مضيفًا: "لأن هذا ما أشعر أنه مطلوب نفسيًا للنجاح. أعتقد أن الملكية تمنحك شيئًا لا يمكنك الحصول عليه من خلال عقد إيجار أو معاهدة. الملكية تمنحك أشياء وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة".



كما استبعد ترامب المخاوف من أن هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا قد يشكل سابقة، مبررًا الهجمات بتكرار مزاعمه المثيرة للجدل بأن مادورو أرسل على ما يُزعم عناصر عصابات إلى أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.