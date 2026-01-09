الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

بعد الاحتجاج على أمين عمر، كاف يعين طاقم حكام جديدا لمباراة المغرب والكاميرون بأمم أفريقيا

حكم مباراة المغرب
حكم مباراة المغرب والكاميرون، فيتو
أمم أفريقيا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حكام مباراة المغرب والكاميرون، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

وحاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

May be an image of soccer, football and text that says 'MATCH OFFICIALS CAMEROON MOROCCO ンカン容 9JAN, 9 2026 19:00 GMT PRINCE MOULAY ABDALLAH STADIUM REFEREE Dahane BEIDA KING CAF Jerson Emiliano Dos SANTOS Ivanildo Meirelles de Oliveira SANCHES ASSISTANT REFEREE3 Styven MOUTSASSI MOYO OFFICIAL Mahmood Ali Mahmood ISMAIL Daniel Nii Ayi LARYEA ASSISTAN SSISTANTVAR VAR1 ® HaythemGUIRAT Haythem GUIRAT SSISTANTVA AR Babacar SARR EFEREEASSESSOR ASSESSOR René Daniel LOUZAYA #lolalEnergiesAFCON2025'

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكاميروني، اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم باحتجاج رسمي على قرار الكاف بتعيين المصري أمين عمر حكما لمباراة المنتخب المغربي أمام الكاميرون.

وتُعتبر مباراة منتخب المغرب ضد الكاميرون، واحدة من أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، والمقامة حاليًّا في المغرب حتى يوم 18 من الشهر الحالي.

 

منتخب الكاميرون حصد لقب أمم أفريقيا 5 مرات

ويُعتبر منتخب الكاميرون من كبار القارة السمراء، بعدما تُوّج باللقب 5 مرات، كان آخرها في نسخة عام 2017، كما خسر المباراة النهائية مرتين، واحتل المركز الثالث في مناسبتين.

ويمثل المنتخب الكاميروني تهديدًا حقيقيًّا لطموحات المنتخب المغربي، الساعي إلى التتويج بلقبه الثاني في المسابقة، الغائب منذ نحو 50 عاما، في مواجهة تلعب فيها الأرقام التاريخية دورا ضاغطا، سواء على مستوى عقدة المنافس أو صعوبة اللعب أمام منتخب مستضيف.

الجريدة الرسمية