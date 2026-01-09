الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)

18 حجم الخط

تفاقمت الاحتجاجات في إيران واتخذت مسلكًا عنيفًا مع اتساع رقعتها حيث أفادت تقارير وشهود عيان بأن متظاهرين أضرموا النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في محافظة "أصفهان"، ومبنى الحكومة المحلية في مدينة "جرجان" مركز محافظة "جلستان" شمال إيران.

وبحسب منصات إيرانية أحرق متظاهرون أيضًا مقرًا عسكريًّا لقوات "الباسيج"، ذراع "الحرس الثوري" الأمني في مدينة "أصفهان".

إشعال النيران في مركبةٍ تابعةٍ للشرطة الإيرانية في منطقة هفت‌حوض بطهران. pic.twitter.com/Qmoe1ndBUy January 8, 2026

وأحرق متظاهرون في طهران عددًا من المصارف والمباني الحكومية، وأشعل آخرون النار في مركبة تابعة لقوات الأمن في منطقة "ستارخان" بطهران.



وشهدت مدينة "تبريز" اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن تخللها إطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أوده موقع "إيران إنترناشونال" المعارض.

أقدم محتجون على إحراق مبنى محافظة كلستان في مدينة جرجان، شمال #إيران، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني). pic.twitter.com/padh4V0MW5 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 8, 2026

أطلق عناصر الأمن الإيراني النار على المحتجين في مدينة "مسجد سليمان" غربي إيران، وردَّد المحتجون شعار “لا تخافوا، نحن جميعًا معًا”.



تزامنًا مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابة لدعوة ولي عهد البلاد‌ السابق رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني ضد النظام في المدن والقرى، أفادت التقارير بانقطاع خطوط الهاتف والإنترنت في بعض مناطق إيران.

اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الحكومية الإيرانية في تبريز. pic.twitter.com/hxxqgbT6cL — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 8, 2026



وفي موازاة ذلك، تحدث شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف ومتواصل، ليل الخميس، تحديدًا بالقرب من مطار "مهر آباد" وسط العاصمة طهران، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وفقًًا لمقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أطلق عناصر الأمن الإيراني النار على المحتجين في مدينة مسجد سليمان، غربي #إيران، وردّد المحتجون شعار "لا تخافوا، نحن جميعًا معًا". pic.twitter.com/aVaq54Bon4 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 8, 2026

وأظهرت مقاطع فيديو من العاصمة رفع محتجين علم إيران القديم الذي يتضمن رمز "الأسد والشمس"، إلى جانب صور لرضا شاه وسط تصاعد لاستخدام الرموز الدلالية خلال التظاهرات.

أظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران في مقار الشرطية بمدينة مشهد، شمال شرق #إيران، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، وسط حشود كبيرة للمحتجين. pic.twitter.com/iH385IOny5 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 8, 2026

تزامن ذلك مع الإعلان عن إضرابات واسعة شملت التجار وأصحاب الأسواق، في عشرات المدن الإيرانية، لا سيما في المناطق الكردية وعدة محافظات منها أصفهان، طهران، فارس، خراسان رضوي، همدان، لرستان، كيلان، مازندران.

