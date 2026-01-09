الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)
تفاقمت الاحتجاجات في إيران واتخذت مسلكًا عنيفًا مع اتساع رقعتها حيث أفادت تقارير وشهود عيان بأن متظاهرين أضرموا النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في محافظة "أصفهان"، ومبنى الحكومة المحلية في مدينة "جرجان" مركز محافظة "جلستان" شمال إيران.
وبحسب منصات إيرانية أحرق متظاهرون أيضًا مقرًا عسكريًّا لقوات "الباسيج"، ذراع "الحرس الثوري" الأمني في مدينة "أصفهان".
وأحرق متظاهرون في طهران عددًا من المصارف والمباني الحكومية، وأشعل آخرون النار في مركبة تابعة لقوات الأمن في منطقة "ستارخان" بطهران.
وشهدت مدينة "تبريز" اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن تخللها إطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أوده موقع "إيران إنترناشونال" المعارض.
أطلق عناصر الأمن الإيراني النار على المحتجين في مدينة "مسجد سليمان" غربي إيران، وردَّد المحتجون شعار “لا تخافوا، نحن جميعًا معًا”.
تزامنًا مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابة لدعوة ولي عهد البلاد السابق رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني ضد النظام في المدن والقرى، أفادت التقارير بانقطاع خطوط الهاتف والإنترنت في بعض مناطق إيران.
وفي موازاة ذلك، تحدث شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف ومتواصل، ليل الخميس، تحديدًا بالقرب من مطار "مهر آباد" وسط العاصمة طهران، ما أثار حالة من القلق بين السكان.
وأظهرت مقاطع فيديو من العاصمة رفع محتجين علم إيران القديم الذي يتضمن رمز "الأسد والشمس"، إلى جانب صور لرضا شاه وسط تصاعد لاستخدام الرموز الدلالية خلال التظاهرات.
تزامن ذلك مع الإعلان عن إضرابات واسعة شملت التجار وأصحاب الأسواق، في عشرات المدن الإيرانية، لا سيما في المناطق الكردية وعدة محافظات منها أصفهان، طهران، فارس، خراسان رضوي، همدان، لرستان، كيلان، مازندران.
