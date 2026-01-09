الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)

محتجون يحرقون مقرات
محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران، فيتو
18 حجم الخط

تفاقمت الاحتجاجات في إيران واتخذت مسلكًا عنيفًا مع اتساع رقعتها حيث أفادت تقارير وشهود عيان بأن متظاهرين أضرموا النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في محافظة "أصفهان"، ومبنى الحكومة المحلية في مدينة "جرجان" مركز محافظة "جلستان" شمال إيران.

وبحسب منصات إيرانية أحرق متظاهرون أيضًا مقرًا عسكريًّا لقوات "الباسيج"، ذراع "الحرس الثوري" الأمني في مدينة "أصفهان".

وأحرق متظاهرون في طهران عددًا من المصارف والمباني الحكومية، وأشعل آخرون النار في مركبة تابعة لقوات الأمن في منطقة "ستارخان" بطهران.


وشهدت مدينة "تبريز" اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن تخللها إطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أوده موقع "إيران إنترناشونال" المعارض.

أطلق عناصر الأمن الإيراني النار على المحتجين في مدينة "مسجد سليمان" غربي إيران، وردَّد المحتجون شعار “لا تخافوا، نحن جميعًا معًا”.
 

تزامنًا مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابة لدعوة ولي عهد البلاد‌ السابق رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني ضد النظام في المدن والقرى، أفادت التقارير بانقطاع خطوط الهاتف والإنترنت في بعض مناطق إيران.


وفي موازاة ذلك، تحدث شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف ومتواصل، ليل الخميس، تحديدًا بالقرب من مطار "مهر آباد" وسط العاصمة طهران، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو من العاصمة رفع محتجين علم إيران القديم الذي يتضمن رمز "الأسد والشمس"، إلى جانب صور لرضا شاه وسط تصاعد لاستخدام الرموز الدلالية خلال التظاهرات.

تزامن ذلك مع الإعلان عن إضرابات واسعة شملت التجار وأصحاب الأسواق، في عشرات المدن الإيرانية، لا سيما في المناطق الكردية وعدة محافظات منها أصفهان، طهران، فارس، خراسان رضوي، همدان، لرستان، كيلان، مازندران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتجاجات في إيران متظاهرين مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي محافظة اصفهان مدينة جرجان محافظة غلستان قوات الباسيج الحرس الثوري المبانى الحكومية قوات الأمن مدينة تبريز ولي عهد البلاد‌ السابق رضا بهلوي
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية