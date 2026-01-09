بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد الغارات التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات. الكارتيلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".

وتأتي تصريحات ترامب بعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الزعيم اليساري.

وكجزء من تلك الحملة، قتلت الولايات المتحدة أكثر من 100 شخص في غارات على قوارب يُزعم أنها تحمل المخدرات منذ سبتمبر.

لكن شنّ ضربات على كارتيلات في المكسيك سيكون بمثابة تصعيد عسكري أمريكي كبير.

ودانت الحكومة الانتقالية اليسارية في كراكاس الضربات الأمريكية على فنزويلا معتبرة أنها تهديد للاستقرار الإقليمي.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الإثنين، إن الأمريكتين "لا تنتميان" إلى أي قوة، وذلك بعدما صرح ترامب بأن واشنطن "تهيمن" على نصف الكرة الأرضية بعد القبض على مادورو.

وقال ترامب، الأحد، إنه يضغط على شينباوم للسماح له بإرسال قوات أمريكية لمحاربة كارتيلات المخدرات في المكسيك، وهو عرض قال إنها رفضته سابقًا.

