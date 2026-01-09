بعد إعجاب ييس توروب، الأهلي يكافئ ناشئ الفريق بعقد جديد

18 حجم الخط

أنهى النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد إبراهيم الأسيوطي، لاعب الفريق الناشئ، بعقد جديد يتم بموجبه اعتباره ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وعلمت فيتو من مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قامت بتعديل عقد اللاعب ماليًّا، حيث حصل إبراهيم الأسيوطي على مقابل مادي ضمن بنود العقد الجديد، تقديرًا لمستواه المميز خلال الفترة الماضية، بعدما نال إعجاب ييس توروب المدير الفني للفريق.

وقرر الجهاز الفني بقاء اللاعب مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، وعدم إعادته إلى فريق الناشئين مرة أخرى، في ظل اقتناع المدير الفني بقدرة إبراهيم الأسيوطي على تقديم الإضافة للفريق.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

