اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي).

وقطع المياه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 9/ 1 /2026 من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا للقيام بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن نتائج حصاد أنشطة التوعية واستقصاءات الرأي التي نفذتها إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.

جاء ذلك في إطار خطة متكاملة استهدفت رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه والصرف الصحي، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم توجهات الدولة في تحسين جودة الخدمات.

وأظهرت البيانات تنفيذ نحو 37 ألف نشاط توعوي متنوع خلال العام، شملت أنشطة التوعية بالمؤسسات التعليمية، ومبادرة مدارسنا صحية (اليونيسف)، والقوافل المائية، وحملات التوعية الميدانية، والتوعية المباشرة مع الجمهور المحلي، إلى جانب الأنشطة الإعلامية والإلكترونية، والفعاليات التوعوية، ودعم مشروعات المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن أنشطة التوعية الدينية ومعارض الكتاب.

كما شملت الخطة تنفيذ ما يقرب من 147 ألف استقصاء رأي لقياس مستوى رضا المواطنين، تنوعت بين استقصاءات ميدانية عن الخدمات، واستطلاعات شكاوى الخط الساخن 125، واستقصاءات سلامة ومأمونية المياه، وتقييم أداء مراكز خدمة العملاء، إلى جانب استقصاءات قبلية وبعدية للحملات والقوافل التوعوية، بما يدعم تطوير الأداء وتحسين آليات تقديم الخدمة.

وأكدت الشركة القابضة أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول من إدارات التوعية بالشركات التابعة، ودورها المحوري في بناء وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتفاعل الإيجابي مع الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشارت إلى أن نتائج استقصاءات الرأي تمثل أداة رئيسية في تقييم مستوى الخدمة، ورصد ملاحظات المواطنين، والبناء عليها في تطوير الأداء خلال الفترات المقبلة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي هذا الحصاد في إطار التوجه العام للشركة القابضة نحو توحيد منهجيات التوعية وقياس الرضا، وتوسيع نطاق العمل المجتمعي، بما يحقق التواصل الفعّال مع المواطنين ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد المائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.