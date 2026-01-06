أخبار الفن اليوم.. الموت يفجع المخرج خالد دياب.. العامة للكتاب تطلق برنامج «بوك كاست».. غياب محمد صبحي عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أحيا النجم محمد رمضان واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

وجهت الفنانة سهير المرشدي رسالة لوم للفنان أحمد العوضي، بعد تصريحه بأنه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، موضحة أنه لا بد أن ينتبه لتصريحاته التي يدلي بها مؤخرًا، لأنها قد تتسبب له في مشاكل مع جمهوره.

توفيت الممثلة ولاعبة كمال الأجسام الأمريكية جاين تركا، التي اشتهرت بتجسيد شخصية "الآنسة مان" الأيقونية في فيلم الكوميديا الشهير "Scary Movie".

اعتقلت السلطات التركية مدير أعمال كبار نجوم الفن في البلاد وأحد الممثلين البارزين في إطار تحقيقات المخدرات التي أطلقتها مؤخرا وهزت الوسط الفني.

أعلن المخرج خالد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رحيل والدة زوجته

جمع صندوق إغاثة أطفال فلسطين، 801 ألف دولار، بعد أن شاركت النجمة العالمية أريانا جراندي رابط التبرع عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام.

فازت المصممة نسرين محمود شعبان بالمسابقة الخاصة بهوية مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشرة، التي تُقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026.

تفاجأ متابعو نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست بغلق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاقه.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق برنامج «بوك كاست»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أعلن القائمون علي مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشر، عن غياب الفنان محمد صبحي عن حفل تكريمه ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي، بسبب ظرف صحي منعه عن الحضور.

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، بحضور عدد من الفنانين وصناع المسرح، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، وتكريم عدد من نجوم الفن والمسرح ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي.

أثار الفنان الكوري الشهير ليم جاي بوم، الذي يعد أحد أبرز القامات الموسيقية في تاريخ الفن الكوري، حالة من الذهول في الأوساط الفنية، عقب إعلانه المفاجئ اعتزال الغناء والابتعاد نهائيا عن الساحة الموسيقية.

أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن السعادة والحياة قرار شخصي، فالإنسان هو الذي يقرر أن يعيش حياته، سواء كانت سعيدة أو مليئة بالأحزان، من خلال جمع المواقف الجميلة له.

تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور ضمن سباق رمضان 2026 بمسلسل "حكاية نرجس" الذى تواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي، والمقرر عرضه في 15 حلقة عبر قنوات المتحدة.

اجتمع أمس الإثنين، الموافق 5 يناير 2026، فريق الباحثين العاملين ببيت التراث المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة أهم الملفات المزمع إدراجها ضمن أعمال البيت في الفترة المقبلة.

