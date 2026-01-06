أخبار الفن اليوم.. الموت يفجع المخرج خالد دياب.. العامة للكتاب تطلق برنامج «بوك كاست».. غياب محمد صبحي عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:
باس راسها، مساعدة محمد رمضان تغير له حذاءه على المسرح في حفل إستاد القاهرة (فيديو)
أحيا النجم محمد رمضان واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.
انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)
وجهت الفنانة سهير المرشدي رسالة لوم للفنان أحمد العوضي، بعد تصريحه بأنه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، موضحة أنه لا بد أن ينتبه لتصريحاته التي يدلي بها مؤخرًا، لأنها قد تتسبب له في مشاكل مع جمهوره.
"الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ
توفيت الممثلة ولاعبة كمال الأجسام الأمريكية جاين تركا، التي اشتهرت بتجسيد شخصية "الآنسة مان" الأيقونية في فيلم الكوميديا الشهير "Scary Movie".
"الكيف الممنوع" يهز الفن التركي، اعتقالات جديدة تضم أسماء شهيرة في قضية مخدرات إسطنبول
اعتقلت السلطات التركية مدير أعمال كبار نجوم الفن في البلاد وأحد الممثلين البارزين في إطار تحقيقات المخدرات التي أطلقتها مؤخرا وهزت الوسط الفني.
الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة
أعلن المخرج خالد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رحيل والدة زوجته
صندوق إغاثة أطفال فلسطين يجمع 801 ألف دولار بسبب أريانا جراندي
جمع صندوق إغاثة أطفال فلسطين، 801 ألف دولار، بعد أن شاركت النجمة العالمية أريانا جراندي رابط التبرع عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام.
إعلان الفائز بمسابقة تصميم الهوية البصرية لمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 16
فازت المصممة نسرين محمود شعبان بالمسابقة الخاصة بهوية مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشرة، التي تُقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026.
نورث ويست ابنة كيم كارداشيان تغلق حسابها على “انستجرام”
تفاجأ متابعو نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست بغلق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاقه.
العامة للكتاب تطلق برنامج «بوك كاست» بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي في دورته الـ57
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق برنامج «بوك كاست»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
غياب محمد صبحي عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي بسبب ظرف صحي
أعلن القائمون علي مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشر، عن غياب الفنان محمد صبحي عن حفل تكريمه ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي، بسبب ظرف صحي منعه عن الحضور.
كلمة مؤثرة من أحمد بدير خلال تكريمه في حفل المسرح العربي
انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، بحضور عدد من الفنانين وصناع المسرح، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، وتكريم عدد من نجوم الفن والمسرح ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي.
أسطورة الغناء الكوري ليم جاي بوم يصدم الجمهور بإعلان اعتزاله
أثار الفنان الكوري الشهير ليم جاي بوم، الذي يعد أحد أبرز القامات الموسيقية في تاريخ الفن الكوري، حالة من الذهول في الأوساط الفنية، عقب إعلانه المفاجئ اعتزال الغناء والابتعاد نهائيا عن الساحة الموسيقية.
نانسي عجرم: لم أعش فترة الطفولة وغنيت على المسرح وعمري 7 سنوات (فيديو)
أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن السعادة والحياة قرار شخصي، فالإنسان هو الذي يقرر أن يعيش حياته، سواء كانت سعيدة أو مليئة بالأحزان، من خلال جمع المواقف الجميلة له.
القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “حكاية نرجس”
تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور ضمن سباق رمضان 2026 بمسلسل "حكاية نرجس" الذى تواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي، والمقرر عرضه في 15 حلقة عبر قنوات المتحدة.
التنمية الثقافية تناقش خطة عمل بيت التراث المصري للدعم والحماية
اجتمع أمس الإثنين، الموافق 5 يناير 2026، فريق الباحثين العاملين ببيت التراث المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة أهم الملفات المزمع إدراجها ضمن أعمال البيت في الفترة المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا