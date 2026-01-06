كلمة مؤثرة من أحمد بدير خلال تكريمه في حفل المسرح العربي

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، بحضور عدد من الفنانين وصناع المسرح، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، وتكريم عدد من نجوم الفن والمسرح ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي.

المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح العربي



وقال الفنان أحمد بدير، أحد المكرمين في هذه الدورة: إن المسرح يمثل عشقه الأول والأخير، مؤكدا أن هذا التكريم يعد بمثابة ختام لمسيرته المسرحية، وأضاف:

“أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور، فالمسرح كان وسيظل بيتي الحقيقي”.





ومن جانبها، اعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، خاصة انه جاء من شخصية تكن لها احتراما كبيرا، قائلة: “سعيدة جدا بهذا التكريم، خصوصا أنه من الدكتور سلطان، وهو ابن مصر ومصري حتى النخاع”.

وأضافت فردوس عبد الحميد إنها بدأت مشوارها الفني من المسرح القومي، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة، مؤكدة أن المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان، قائلة: “اللي ما بداش مسرح فاته كتير، لأن المسرح مدرسة بنتعلم فيها الالتزام والصدق واحترام الجمهور”

تفاصيل الدورة السادسة عشرة لـ مهرجان المسرح العربي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة لـ مهرجان المسرح العربي، التي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الأمين العام للهيئة ومدير المهرجان الكاتب إسماعيل عبد الله، والمنسق العام للمهرجان المخرج خالد جلال.

تكريم 17 مبدعا مصريا

كما جرت تقاليد المهرجان على تكريم مبدعي البلد المستضيف، اختارت وزارة الثقافة المصرية17 شخصية من أبرز القامات التي تركت بصمة جليه في مسيرة المسرح المصري والعربي.

وضمت قائمة المكرمين نخبة من الأكاديميين والفنانين والكتاب وهم:

الدكتور أبو الحسن سلام

الفنان أحمد بدير

الدكتور أسامة أبو طال

الكاتب بهيج إسماعيل

الدكتور جلال حافظ

الدكتور سميرة محسن

الفنان عباس أحمد

الناقد عبد الرزاق حسين

الناقدة عبلة الرويني

المخرج عصام السيد

الكاتبة فاطمة المعدول

الفنانة فردوس عبد الحميد

الدكتور محمد شيحة

الفنان محمد صبحي

المخرج مراد منير

المخرج ناصر عبد المنعم

الفنانة نهى برادة

تكريم المؤسسات والكيانات المسرحية في مصر

وقررت إدارة المهرجان تكريم 5 جهات مصرية ساهمت بفاعلية في إثراء الحركة المسرحية وتطويرها، وهي: الجمعية المصرية لهواة المسرح، المسرح الكنسي، فرقة الورشة المسرحية، مركز الإبداع الفني، ونوادي المسرح بالثقافة الجماهيرية.

وأكد المخرج خالد جلال أن الدورة الحالية ستشهد عرض 16 عملا مسرحي مختار. كما يتنافس على "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي"، 15 عرض تمثل 10 دول عربية، بالإضافة إلى عرض واحد يقدم خارج المسار التنافسي.

وتسجل مصر حضور قوي في هذه الدورة عبر مشاركتها بثلاثة عروض مسرحية تتوزع بين داخل وخارج المسابقة.

برنامج مهرجان المسرح العربي

ويشمل المهرجان برنامج فكري وتدريبي ثري، حيث يلقي البروفيسور المصري سامح مهران "رسالة اليوم العربي للمسرح" في العاشر من يناير. كما تنطلق الندوة الفكرية الكبرى تحت عنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي" بمشاركة أكثر من 20 باحثا يقدمون بحوثا محكمة.

كما من المقرر إطلاق معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح يضم 12 كتاب جديد تتناول شؤون المسرح المصري.

ولدعم المواهب الشابة، ينظم المهرجان 6 ورش تدريبية متخصصة تم توزيعها جغرافيًا على محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، وأسوان.

