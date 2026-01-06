الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

18 حجم الخط

أعلن المخرج خالد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رحيل والدة زوجته.

وكتب دياب “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي: السيدة/ سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر”.

وتابع خالد دياب: “ صلاة الجنازة يوم الثلاثاء الموافق ٦ من يناير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة.

مكان الصلاة: مسجد الشرطة السادس من أكتوبر.. مكان المقابر: مقابر القطامية القاهرة الجديدة".

أحدث أعمال المخرج خالد دياب

يعد مسلسل أشغال شقة جدا الذي عرض في رمضان الماضي أحدث أعمال المخرج خالد دياب.

وكان المؤلف والمخرج خالد دياب قد خرج عن صمته للرد على تشبيه مسلسل "أشغال شقة" بفيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، موضحا أنه شاهد الفيلم وهو طفل صغير ويرى أن فكرته الأساسية مختلفة عن فكرة مسلسل “أشغال شقة”.

يذكر أن فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، شارك في بطولته كل من صلاح ذو الفقار ونيللي وتحية كاريوكا وخيرية أحمد، ومن تأليف سامي أمين وإخراج عبد المنعم شكري، وتم عرضه عام 1969.

