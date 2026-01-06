"الكيف الممنوع" يهز الفن التركي، اعتقالات جديدة تضم أسماء شهيرة في قضية مخدرات إسطنبول

18 حجم الخط

اعتقلت السلطات التركية مدير أعمال كبار نجوم الفن في البلاد وأحد الممثلين البارزين في إطار تحقيقات المخدرات التي أطلقتها مؤخرا وهزت الوسط الفني.

وتم توقيف المدير الفني المعروف هالوك شنتورك، الذي يدير أعمال العديد من النجوم البارزين مثل هاديسي، دينيز سيكي، كامران أككور، نورم إندر، عاشق نور ينجي، وجولشن، خلال عملية أمنية نفذتها نيابة إسطنبول، ليتم نقل شنتورك إلى المحكمة لأخذ إفادته.

إلى جانب ذلك، وفي إطار موجة رابعة من العمليات المماثلة خلال أشهر، استهدفت خلالها السلطات التركية مجموعة واسعة من الشخصيات العامة، تم القبض على الممثل الشاب دوجوكان جونجور، الشهير بدوره في مسلسل "شربة عذراء"، ضمن حملة شملت نحو 26 مشتبها بهم في قضية مخدرات بإسطنبول.

وقد أسفرت هذه العمليات المتزامنة، التي شملت محافظات إسطنبول وإزمير ودنيزلي وموجلا، عن اعتقال 23 شخصا من بين المطلوبين.

وبالإضافة إلى جونجور، تم ضبط نجم التواصل الاجتماعي بوراك ألتينداج، إلى جانب عدد آخر من المشاهير مثل بينور بوز ألبر، ميرفي إريجيت، أوزجي بيتميز، وفيصل أفجي، وغيرهم ممن وجهت إليهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمنشطات للاستخدام الشخصي، أو تسهيل تعاطيها، أو بالتحريض على الدعارة وتسهيلها.

وأفادت تقارير بأن التحقيقات التي تقودها النيابة العامة في إسطنبول قد أسفرت حتى الآن عن اعتقال 36 شخصا في هذا الملف.

لم تقتصر القائمة على نجوم الدراما فحسب، بل شملت أسماءً من عالم المال والإعلام؛ حيث لفت التقرير إلى أن التحقيقات السابقة المرتبطة بذات الملف شهدت توقيفات لأسماء إعلامية بارزة مثل “محمد عاكف إرسوي” والمذيعة “إيلا روميسا جيبيجي”.

