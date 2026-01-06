العامة للكتاب تطلق برنامج «بوك كاست» بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي في دورته الـ57

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق برنامج «بوك كاست»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

برنامج بوك كاست بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ويستضيف برنامج بوك كاست بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، نخبة من الكُتّاب والمبدعين في لقاءات حوارية مفتوحة، يتحدثون خلالها عن أحدث مؤلفاتهم وتجاربهم الإبداعية، في إطار يسعى إلى تعزيز الحوار الثقافي وتقريب الكتاب من الجمهور، وإتاحة مساحة تفاعلية للنقاش حول قضايا الفكر والأدب والإبداع.

معرض القاهرة الدولى للكتاب 57

وكان قد عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض، أمس وذلك للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمعرض.

ومن المقرر أن تستعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفكري المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إضافة إلى الفعاليات الموجهة للأطفال والشباب، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر يوم الإثنين 12 يناير الجاري بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.