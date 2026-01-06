الثلاثاء 06 يناير 2026
باس راسها، مساعدة محمد رمضان تغير له حذاءه على المسرح في حفل إستاد القاهرة (فيديو)

مساعدة محمد رمضان
مساعدة محمد رمضان تغير له حذاءه على المسرح، فيتو
أحيا النجم محمد رمضان واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

 

حفل محمد رمضان في إستاد القاهرة 

وشهد الحفل، قيام محمد رمضان بتقبيل مساعدته وطبطبته عليها بعدما ساعدته في تغيير حذائه، وسط مطالبات الجمهور برمي حذائه لهم.

وظهر محمد رمضان خلال حفله بإستاد القاهرة، بأكثر من إطلالة مختلفة جذبت أنظار الجمهور.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، التي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج.

