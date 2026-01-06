القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "حكاية نرجس"

18 حجم الخط

تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور ضمن سباق رمضان 2026 بمسلسل "حكاية نرجس" الذى تواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي، والمقرر عرضه في 15 حلقة عبر قنوات المتحدة.

كما يشارك في بطولة “حكاية نرجس” بجانب ريهام عبد الغفور كل من الفنانين حمزة العيلى، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، ومجموعة من ضيوف الشرف.



وتجسد ريهام عبدالغفور شخصية "نرجس" وهي امرأة تعاني من عدم الإنجاب، وتدخل في أزمات مع زوجها، وتواجه نرجس، أزمة إنسانية قاسية بعد انفصالها عن زوجها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتدخل بعدها في رحلة جديدة مليئة بالتحديات النفسية والاجتماعية.

وتلعب الفنانة سماح أنور دور والدة نرجس، وهي شخصية قوية ومؤثرة في مسار الأحداث، في حين يجسد الفنان مجدي السباعي شخصية والد نرجس، ضمن إطار أسري يحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية التي تنعكس على قرارات الأبطال ومواقفهم.

ويلعب الفنان حمزة العيلى شخصية زوجها الذى يجعل لديها عقدة نفسية من التعامل مع الجنس الأخر، بسبب علاقة المعقدة معها



وتشارك الفنانة دنيا ماهر في بطولة العمل، حيث تقدم دور منال، الشقيقة الكبرى لنرجس، والتي تلعب دور مهم في العمل.

بينما تجسد الفنانة بسنت أبو باشا شخصية هدى، الشقيقة الصغرى، في دور يعكس اختلاف الرؤى والتجارب داخل الأسرة الواحدة.



وتظهر الفنانة عارفه عبدالرسول بدور حماة نرجس، وهي شخصية تضيف بعدًا دراميًا مهمًا، خاصة في ظل تعقيدات العلاقة الزوجية الجديدة، مع ريهام عبد الغفور.

