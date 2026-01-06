أسطورة الغناء الكوري ليم جاي بوم يصدم الجمهور بإعلان اعتزاله

18 حجم الخط

أثار الفنان الكوري الشهير ليم جاي بوم، الذي يعد أحد أبرز القامات الموسيقية في تاريخ الفن الكوري، حالة من الذهول في الأوساط الفنية، عقب إعلانه المفاجئ اعتزال الغناء والابتعاد نهائيا عن الساحة الموسيقية.

اعتزال ليم جاي بوم

من المقرر أن يحل ليم جاي بوم ضيفا على برنامج “Newsroom” المذاع عبر قناة JTBC للحديث عن رؤيته لمستقبله المهني، وقبيل العرض، بثت القناة تقريرا تمهيديا وفيديو ترويجيا أكدت من خلالهما أن الفنان استغل المقابلة ليعلن قرار اعتزاله؛ حيث صرح ليم بوضوح قائلًا: "أعتزم مغادرة المسرح بصفة نهائية عقب انتهاء جولة الذكرى الأربعين لمسيرتي الفنية".

ورغم الصدى الواسع الذي أحدثه هذا التصريح، التزمت وكالة “Blue Seed Entertainment”، المسؤولة عن أعماله، الصمت التام، حيث لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح تفاصيل القرار أو يؤكده.

المغني ليم جاي بوم

يعد ليم جاي بوم أيقونة موسيقية حفرت اسمها بأعمال خالدة مثل "For You" و"Emergency" و"Confession" و"After This Night" و"Love". ويأتي هذا القرار بالتزامن مع احتفاله بالذكرى الأربعين لانطلاقته الفنية التي بدأها العام الماضي، وهو ينخرط حاليا في جولة غنائية وطنية بعنوان "I Am Lim Jae Bum"، ومن المقرر أن يحيي حفلات كبرى في قاعة "KSPO DOME" بالعاصمة سول يومي 17 و18 يناير الجاري.

وفي لقاء صحفي سابق عقد في سبتمبر الماضي، استعرض ليم مسيرته الطويلة بروح من التواضع، حيث قال: "لم أدرك أن الوقت سيمر بهذه السرعة. في شبابي، أعتقد أنني كنت أغني بشيء من الغرور".

وأشار إلى نضجه الفني قائلا إن شعوره بالواجب يتضاعف مع كل أغنية يؤديها، مؤكدا على ضرورة سكب روحه في العمل ليصل الإحساس بصدق إلى الجمهور. كما رفض ليم بذكاء لقب "أسطورة"، معتبرا أن هذا اللقب يليق فقط برموز كبار مثل باتي كيم، ويون بوك هي، وتشو يونغ بيل.

التزامات فنية أخيرة

ورغم إعلان الاعتزال، ما زال ليم جاي بوم يمضي قدما في جدول إصداراته الموسيقية المحددة مسبقا؛ إذ من المنتظر أن يطلق أغنية "Life Is A Drama" مساء اليوم 6 يناير في الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا، وهي الأغنية الثالثة التي تسبق صدور ألبومه الكامل الثامن.

