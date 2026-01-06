نانسي عجرم: لم أعش فترة الطفولة وغنيت على المسرح وعمري 7 سنوات (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن السعادة والحياة قرار شخصي، فالإنسان هو الذي يقرر أن يعيش حياته، سواء كانت سعيدة أو مليئة بالأحزان، من خلال جمع المواقف الجميلة له.



وعن المواقف التى تجعلها سعيدة، قالت المطربة اللبنانية خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " أشياء كثيرة وبسيطة منها سفرية حلوة أو الجلوس مع أشخاص بحبهم، أو تناول فنجان قهوة وحفلة حلوة والنجاح وأكلة طيبة، والجلوس مع أولادي وكلها مواقف تجعلني سعيدة".



وأضافت: " أعمل كثيرا وأسافر أكثر ولكني حريصة على تخصيص بعض الوقت للجلوس مع أسرتي، والاستماع إليهم، وكثيرا أعمل معهم مواقف تدخل السعادة لقلوبهم".



وعن شخصيتها وحياتها الخاصة، أكدت نانسي عجرم: " حتى الآن أحاول اكتشاف شخصيتي، وكل مرحلة اكتشف نفسي جديدة، واكتشف بحب إيه، ومع من أكون، والأشياء التى أعملها بمفردي بدون مساعدة من أحد، فكل مرحلة فى حياتي اكتشف نفسي، وغدا سأكون أفضل من اليوم".



وأوضحت: " نانسي عجرم على المسرح تختلف عن نانسي الإنسانة، فى تصرفاتها، وكثيرا أراقب الجمهور، وكثيرا أحفظ وجوه الجمهور أثناء حفلاتي".



وعن طفولتها، أكدت: " مسئولية كبيرة وتعب ومشقة، مع حذف كلمة طفولة، لأني لم أعش مرحلة الطفولة، وأول مرة غنيت على المسرح كان عمري 7 سنوات، والمسئولية كانت أكبر منى ولم تكن لى، وطفولتي كانت صعبة، لأني كنت أجلس مع أشخاص ليسوا من سنى وأسمع كلاما لا يتناسب مع سني، وأحفظ أغاني قديمة وطويلة ليست أغاني خاصة بها، وسهر بالإضافة إلى الدراسة، وأنا حققت حلم أبي بان أكون مشهورة".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.