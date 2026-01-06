الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم: لم أعش فترة الطفولة وغنيت على المسرح وعمري 7 سنوات (فيديو)

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو
18 حجم الخط

أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أن السعادة والحياة قرار شخصي، فالإنسان هو الذي يقرر أن يعيش حياته، سواء كانت سعيدة أو مليئة بالأحزان، من خلال جمع المواقف الجميلة له.


وعن المواقف التى تجعلها سعيدة، قالت المطربة اللبنانية خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " أشياء كثيرة وبسيطة منها سفرية حلوة أو الجلوس مع أشخاص بحبهم، أو تناول فنجان قهوة وحفلة حلوة والنجاح وأكلة طيبة، والجلوس مع أولادي وكلها مواقف تجعلني سعيدة".


وأضافت: " أعمل كثيرا وأسافر أكثر ولكني حريصة على تخصيص بعض الوقت للجلوس مع أسرتي، والاستماع إليهم، وكثيرا أعمل معهم مواقف تدخل السعادة لقلوبهم".


وعن شخصيتها وحياتها الخاصة، أكدت نانسي عجرم: " حتى الآن أحاول اكتشاف شخصيتي، وكل مرحلة اكتشف نفسي جديدة، واكتشف بحب إيه، ومع من أكون، والأشياء التى أعملها بمفردي بدون مساعدة من أحد، فكل مرحلة فى حياتي اكتشف نفسي، وغدا سأكون أفضل من اليوم".
 

وأوضحت: " نانسي عجرم على المسرح تختلف عن نانسي الإنسانة، فى تصرفاتها، وكثيرا أراقب الجمهور، وكثيرا أحفظ وجوه الجمهور أثناء حفلاتي".


وعن طفولتها، أكدت: "  مسئولية كبيرة وتعب ومشقة، مع حذف كلمة طفولة، لأني لم أعش مرحلة الطفولة، وأول مرة غنيت على المسرح كان عمري 7 سنوات، والمسئولية كانت أكبر منى ولم تكن لى، وطفولتي كانت صعبة، لأني كنت أجلس مع أشخاص ليسوا من سنى وأسمع كلاما لا يتناسب مع سني، وأحفظ أغاني قديمة وطويلة ليست أغاني خاصة بها، وسهر بالإضافة إلى الدراسة، وأنا حققت حلم أبي بان أكون مشهورة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطربة اللبنانية نانسي عجرم الانسان السعادة والحياة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش يوتيوب

مواد متعلقة

نانسي عجرم وآدم في حفل مشترك بالكويت 29 يناير الجاري

نانسي عجرم تطرح أغنية "أنا صورة ليك" من فيلم "بطل الدلافين"

مع أصحابنا، مدين يعلن عن تعاونه الجديد مع نانسي عجرم ويكشف تفاصيل العمل الفني

ما الذي تغير في نانسي عجرم بعد الـ 40؟ الفنانة ترد (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو 2-0 في الشوط الأول

كوت ديفوار يتقدم على بوركينا فاسو 2-0 بعد مرور 35 دقيقة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

مبدأ قضائي بعدم قبول دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة وعدم الاعتداد بفروق تحرير الصرف

توقعات بتراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في 2026 لهذه الأسباب

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية