إعلان الفائز بمسابقة تصميم الهوية البصرية لمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 16

فازت المصممة نسرين محمود شعبان بالمسابقة الخاصة بهوية مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشرة، التي تُقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026.

مسابقة هوية مهرجان المسرح العربي

وحصدت الفائزة على جائزة مالية قدرها خمسون ألف جنيه مصري من إدارة المهرجان تقديرًا لتصميمها الذي عبّر بوضوح عن روح المسرح العربي ونجح في إبراز الهوية المصرية من خلال عناصره التراثية والحضارية، وقد لاقى البوستر الذي صممته إشادة واسعة من لجنة التحكيم، التي وصفته بالمميز والمستحق للفوز.

المكرمون في مهرجان المسرح العربي

وكان مهرجان المسرح العربي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة المكرمين نخبة من الأكاديميين والفنانين والكتاب وهم:

الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، الدكتور أسامة أبو طالب، الكاتب بهيج إسماعيل، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرزاق حسين، الناقدة عبلة الرويني، المخرج عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، الدكتور محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، المخرج مراد منير، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة.

مهرجان المسرح العربي

يُذكر أن مهرجان المسرح العربي يُعد منصة مهمة للاحتفاء بالفنون المسرحية العربية وتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف الدول العربية، وتقديم إبداعات فنية تعكس التراث والحضارة العربية في أشكال حديثة ومعاصرة.

