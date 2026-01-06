التنمية الثقافية تناقش خطة عمل بيت التراث المصري للدعم والحماية

18 حجم الخط

اجتمع أمس الإثنين، الموافق 5 يناير 2026، فريق الباحثين العاملين ببيت التراث المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة أهم الملفات المزمع إدراجها ضمن أعمال البيت في الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بخطة الأنشطة والفعاليات المزمع تنظيمها من خلال البيت، في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في دعم وحماية التراث الثقافي المصري وإتاحة المعرفة التراثية للجمهور.

حضر الاجتماع المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ومساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية، والدكتورة نهلة إمام، رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري ومستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، والدكتورة فاطمة مصطفى، مدير بيت التراث المصري.

بيت التراث المصري

بيت التراث المصري يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث ‏الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث ‏بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.

وقد تم إطلاق بيت التراث المصري في أغسطس 2023، حيث كانت ‏خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز ‏التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود ‏الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع ‏لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب ‏المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.