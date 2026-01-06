الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تناقش خطة عمل بيت التراث المصري للدعم والحماية

اجتماع السطوحي بباحثي
اجتماع السطوحي بباحثي بيت التراث المصري، فيتو
18 حجم الخط

اجتمع أمس الإثنين، الموافق 5 يناير 2026، فريق الباحثين العاملين ببيت التراث المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة أهم الملفات المزمع إدراجها ضمن أعمال البيت في الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بخطة الأنشطة والفعاليات المزمع تنظيمها من خلال البيت، في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في دعم وحماية التراث الثقافي المصري وإتاحة المعرفة التراثية للجمهور.

حضر الاجتماع المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ومساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية، والدكتورة نهلة إمام، رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري ومستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، والدكتورة فاطمة مصطفى، مدير بيت التراث المصري.

بيت التراث المصري

بيت التراث المصري  يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث ‏الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث ‏بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.

وقد تم إطلاق بيت التراث المصري في أغسطس 2023، حيث كانت ‏خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز ‏التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود ‏الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع ‏لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب ‏المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت التراث المصري قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية التراث الثقافي المصري التراث الثقافي غير المادي المعماري حمدي السطوحي بيت التراث حماية التراث
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية