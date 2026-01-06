انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)

18 حجم الخط

وجهت الفنانة سهير المرشدي رسالة لوم للفنان أحمد العوضي، بعد تصريحه بأنه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، موضحة أنه لا بد أن ينتبه لتصريحاته التي يدلي بها مؤخرًا، لأنها قد تتسبب له في مشاكل مع جمهوره.

وقالت الفنانة سهير المرشدي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "أحمد العوضي لازم ينتبه لتصريحاته، لأن الفنان لما يكبر بيكون قيمة في المجتمع، ولازم يكون قد القدوة دي، والنور اللي ربنا أعطاه ليه علشان ينور الآخرين مش علشان حاجة تانية"، مؤكدة أنه أقنعها بتقديم دور أمه في مسلسل “ضرب نار”، وكان قريبًا منها جدًّا.

وأضافت، أنه لا بد أن تكون هناك أدوار للفنانين الذين بلغوا سنًّا في العمر، فالفنان عندما يكبر في العمر يجب أن تكبر معه تلك الأدوار ويتماشى مع المجتمع، لأن الدنيا ليست للشباب فقط أو الضحك والهزار، فالمجتمع فيه الحكمة والموعظة الحسنة والرأي والرأي الآخر، إلى جانب الشباب.

وكانت الفنانة سهير المرشدي، كشفت في نفس الحلقة عن الأصول غير المتوقعة لشغفها بالفن، مؤكدة أن نشأتها الدينية المحافظة كانت هي الدافع الأول الذي قادها إلى عالم المسرح والسينما.

وقالت: "أنا تربيتي كلها كانت في جامع، بيتي كان جنب جامع العناني، فالجامع هو اللي حببني في الفن".

وأوضحت أنها نشأت في أسرة متدينة تتبع "الدين الوسطي"، ووجدت في أجواء الجامعة المنضبطة والمحترمة آنذاك انعكاسًا للرقي الذي تبحث عنه، وهو ما ربطته بالفن.



وأضافت: "لقيت الحتة الوحيدة المحترمة وقتها كانت الجامع، ناس منضبطة وبتصلي في مواعيد، فعجبني قوي ده، وعملت ربط فظيع بين هذا الاحترام وهذا الرقي في المسرح وفي السينما".

وأشارت إلى أن هذه النشأة هي التي غرست بداخلها الإحساس بالمسؤولية تجاه الجمهور، قائلة: "حسيت إن المسؤولية الحقيقية إنك تبقي مسؤولة عن جمهور أو مسؤولة عن لحظة أنتِ بتعمليها".

وأكدت الفنانة سهير المرشدي أنها لم تكن بحاجة إلى رقيب على أعمالها الفنية طوال مسيرتها، لأنها كانت تمارس رقابة ذاتية صارمة تنبع من إيمانها بأن الفن "جوهرة" يجب الحفاظ عليها، موضحة: "أنا ما كنتش هبقى محتاجة رقيب عشان يقولي تعملي دي أو ده... إن ما كنتيش أنتِ تبقي رقيبة على نفسك، مين اللي يبقى رقيب عليك؟".

وأضافت أن مرجعيتها الأولى والأخيرة هي الله، قائلة: "الرقيب الأكبر بالنسبة لي هو رب العزة.. ربنا إداني حاجة، جوهرة، لازم أحافظ عليها، والجوهرة دي إني أكون فنانة".

