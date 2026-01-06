نورث ويست ابنة كيم كارداشيان تغلق حسابها على "انستجرام"

18 حجم الخط

تفاجأ متابعو نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست بغلق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاقه.

وحصلت نورث على مليون متابع لحسابها على انستجرام، خلال شهر واحد فقط.

رقم قياسي لعلامة Skims

في سياق متصل، ارتفعت قيمة Skims، علامة كيم كارداشيان الرائدة في مجال ملابس التنحيف، إذ تبلغ قيمتها الآن 5 مليارات دولار، بزيادة مليار دولار، عن قيمتها قبل عامين فقط.

وأعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، إلى جانب المؤسس المشارك جينز جريد، عن حصول Skims على تمويل جديد بقيمة 225 مليون دولار، مما رفع قيمة العلامة التجارية إلى مستوى قياسي جديد.

وتحافظ Skims على مكانتها الرائدة في عالم الملابس، حيث تمتلك 18 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من نيويورك إلى لوس أنجلوس إلى أتلانتا، بالإضافة إلى متجرها الإلكتروني الضخم، ومع هذه الزيادة النقدية الجديدة، تخطط كيم للتوسع عالميًا وافتتاح عدة فروع جديدة.

جاء التمويل من شركة جولدمان ساكس ألتيرناتيفز، التي دعمت علامة SKIMS في عام ٢٠٢٣، حيث صرّح بيت كابيالافيتا، الرئيس العالمي للشركة، لصحيفة نيويورك تايمز بأن العلامة التجارية رائدة في ابتكار فئات جديدة وإعادة تعريف مفهوم الملابس اليومية.

كيم كارداشيان: ChatGPT جعلني أفشل في اختبارات القانون

وكشفت النجمة كيم كارداشيان، أثناء خضوعها لاختبار كشف الكذب الشهير لمجلة فانيتي فير، عن استخدامها تطبيق ChatGPT لمساعدتها في دراستها بكلية الحقوق.

وقالت كيم: "استخدمه للحصول على استشارات قانونية، لذلك عندما أحتاج إلى معرفة إجابة سؤال، ألتقط صورة وأضعها هناك.. مع أنه غش تقني، إلا أنه لم يُجدِ نفعًا.. لقد جعلني أفشل في الاختبارات طوال الوقت".

كيم كارداشيان تكشف عن حلمها بأن تصبح محامية

وأعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، للمذيع الأيرلندي جراهام نورتون، عن أمنيتها في أن تُصبح محامية متفرغة يومًا ما.

وقالت كيم كارداشيان، خلال استضافتها في برنامج جراهام نورتون: "سأُصبح مُؤهلة كمحامية خلال أسبوعين، آمل أن أمارس المحاماة.. ربما بعد عشر سنوات، أعتقد أنني سأتخلى عن كوني كيم كارداشيان، وسأصبح محامية مُتخصصة في القضايا.. هذا ما أُريده حقًا".

