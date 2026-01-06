"الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ

18 حجم الخط

توفيت الممثلة ولاعبة كمال الأجسام الأمريكية جاين تركا، التي اشتهرت بتجسيد شخصية "الآنسة مان" الأيقونية في فيلم الكوميديا الشهير "Scary Movie".



ووفقًا لما نقله موقع "TMZ" عن نجلها، فقد فارقت تركا الحياة في مدينة سان دييغو، فيما أكد الطبيب الشرعي وقوع الوفاة، مشيرًا إلى أن الأسباب لا تزال "قيد التحقيق"، خاصة أنها لم تكن تعاني من أي أزمات صحية معروفة سابقًا.

Jayne Trcka, American female bodybuilder, fitness model, and actress, has died at age 62. #ScaryMovie pic.twitter.com/b3PtmAVdrV January 5, 2026



بدأت تركا مسيرتها المهنية كبطلة ملهمة في عروض كمال الأجسام خلال الثمانينيات، فقد تصدرت غلاف كبرى المجلات المتخصصة مثل "Flex" و"MuscleMag".

وفي عام 2000، اقتحمت عالم السينما من خلال دورها المتميز في "Scary Movie"، لتتبعه بمشاركات في برامج تلفزيونية بارزة، قبل أن تختار الابتعاد عن الأضواء والعمل في قطاع العقارات بكاليفورنيا، حيث كان آخر ظهور إعلامي موثق لها في عام 2011.

