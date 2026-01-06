أخبار مصر: تقرير "فيتو" عن سفر الورزراء يصل البرلمان، تصريح مثير من صلاح عن منتخب مصر، ترامب يضع يده على فنزويلا بقرار صادم

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نائب عن سفر الوزراء: ما نشرته "فيتو" تقرير مهني محترم وتقدمت بسؤال برلماني (فيديو)

وصف عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، ما نشرته جريدة "فيتو"، عن سفريات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للخارج، بـ"التقرير المهني المحترم".

تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل

جاءت تصريحات محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب مباراة بنين، لتثير الجدل بشدة، والتي تحدث بها لمراسل قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لحظة إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس، وأنباء عن محاولة انقلاب (فيديو)

أفاد موقع BNO News فجر اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات

يحتفل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ80 وسط حالة من الاحتفاء الكبير من محبي الإمام الأكبر وطلاب الأزهر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجزائر وروما ويوفنتوس، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

خطة الـ 18 شهرا، ترامب يرسم خريطة طريق لفنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن فنزويلا لن تشهد انتخابات خلال الثلاثين يومًا المقبلة، متوقعًا أن يستمر الانخراط الأمريكي في البلاد على المدى الطويل، وذلك بعد يومين من اعتقال القوات الأمريكية زعيم البلاد نيكولاس مادورو.

"الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ

توفيت الممثلة ولاعبة كمال الأجسام الأمريكية جاين تركا، التي اشتهرت بتجسيد شخصية "الآنسة مان" الأيقونية في فيلم الكوميديا الشهير "Scary Movie".

بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

انتخابات الوفد، يتقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد.

التنفيذ أو الاعتقال، واشنطن تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة باتخاذ بـ 3 إجراءات عاجلة

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت القيادة المؤقتة في فنزويلا، برئاسة ديلسي رودريجيز، بمجموعة مطالب مباشرة يتعين تنفيذها لتجنب تكرار السيناريو الذي انتهى باعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة

كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حجم ثروته خلال اعترافات محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

كتيبة الـ200 جندي، هيجسيث يروي تفاصيل ليلة القبض على مادورو ويسخر من روسيا لفشلها في حمايته

أشاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بالعملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، والتي انتهت بإلقاء القبض على نيكولاس مادورو.

أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما

مع دخول منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب مراحل الحسم وخروج المغلوب، يشهد سباق الحذاء الذهبي تنافسًا قويًّا بين عدد من النجوم، ويتصدر العرب المشهد في المراكز الأولى بفضل تألق لافت، بينما يزاحمهم نجما نيجيريا.

اليوم، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق.

"الكيف الممنوع" يهز الفن التركي، اعتقالات جديدة تضم أسماء شهيرة في قضية مخدرات إسطنبول

اعتقلت السلطات التركية مدير أعمال كبار نجوم الفن في البلاد وأحد الممثلين البارزين في إطار تحقيقات المخدرات التي أطلقتها مؤخرا وهزت الوسط الفني.

لا للانتخابات قريبا، ترامب يشكل لجنة للإشراف على التدخل الأمريكي في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل فريق للإشراف على تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا، مستبعدًا أي خطط لإجراء انتخابات في هذه الدولة اللاتينية خلال الثلاثين يوما المقبلة.

سلم خشبي وراء ارتفاع عدد الضحايا، تطورات جديدة في حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

كشفت مصادر طبية وأمنية عن آخر مستجدات التحقيقات في حادث حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان بـمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في واقعة مأساوية هزّت الشارع القليوبي.

مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول

أعلنت شركة نستله السويسرية الإثنين سحب دفعات من حليب الأطفال في العديد من الدول الأوروبية، خصوصًا ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، كإجراء احترازي.

لم تحدث في شهر يناير من قبل، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة

أظهرت النتائج المؤقتة الصادرة عن مفوضية الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى فوز الرئيس فوستين أركانج تواديرا بولاية ثالثة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الرئاسي الذي أجري في 28 ديسمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.