التنفيذ أو الاعتقال، واشنطن تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة باتخاذ بـ 3 إجراءات عاجلة

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت القيادة المؤقتة في فنزويلا، برئاسة ديلسي رودريجيز، بمجموعة مطالب مباشرة يتعين تنفيذها لتجنب تكرار السيناريو الذي انتهى باعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

3 مطالب أمريكية للقيادة المؤقتة في فنزويلا

وقال مسؤول أمريكي وشخصان مطلعان على النقاشات الداخلية في واشنطن لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن إدارة ترامب "تطالب رودريجيز بثلاث خطوات أساسية، تشمل تشديد الإجراءات ضد تدفقات المخدرات، وطرد العناصر الإيرانية والكوبية وغيرها من الجهات أو الشبكات المعادية لواشنطن، إضافة إلى وقف بيع النفط لدول تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية خصومًا لها".



وأفادت المصادر، بأن "واشنطن تتوقع أيضًا، على المدى الأبعد، أن تعمل رودريجيز على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ثم التنحي عن السلطة، مع تأكيد أن هذه المطالب لا تخضع لجداول زمنية ثابتة، وأنه لا توجد نية لإجراء انتخابات وشيكة في البلاد".

وبحسب المصادر، فإن القيادة المؤقتة في فنزويلا "تحت رقابة صارمة" وأن واشنطن واثقة من قدرتها على توجيهها سياسيًّا قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة.



على صعيد آخر، رفض ترامب خلال مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية الإفصاح عما إذا كان قد تحدث بالفعل مع رودريجيز، لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "يتحدث معها بطلاقة باللغة الإسبانية"، مؤكدًا أن "العلاقة بينهما قوية جدًّا".

ترامب يهدد رودريجيز

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة قد تقدم على إطلاق توغل عسكري ثانٍ داخل فنزويلا إذا توقفت رودريجيز عن التعاون مع المسؤولين الأمريكيين، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن يكون ضروريًّا.



وأضاف أنه كان يتوقع في الأساس الاضطرار إلى إرسال قوات أمريكية مرة أخرى في وقت مبكر. وقال: "نحن مستعدون للقيام بذلك. في الواقع كنا نتوقع أن نفعل ذلك".

اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس

وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

