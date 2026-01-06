أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما

الثلاثاء 06 يناير 2026
مع دخول منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب مراحل الحسم وخروج المغلوب، يشهد سباق الحذاء الذهبي تنافسًا قويًّا بين عدد من النجوم، ويتصدر العرب المشهد في المراكز الأولى بفضل تألق لافت، بينما يزاحمهم نجما نيجيريا.

 

دياز وصلاح على قائمة ترتيب الهدافين

ويتصدر إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، قمة ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، بعدما واصل عروضه القوية على أرضه وفي مباريات حاسمة دفعت بالمغرب إلى ربع النهائي.

ويأتي في المركز الثاني ثلاثة لاعبين على بعد هدف واحد من الصدارة، بينهم رياض محرز قائد الجزائر وأيوب الكعبي أيضا من المغرب، والمصري محمد صلاح، حيث سجل كلٌ منهما 3 أهداف في البطولة حتى الآن.

كما يشارك نجما نيجيريا، أديمولا لقمان وفيكتور أوسيمين، السباق، بثلاثة أهداف لكل منهما.

 

حلم الحذاء الذهبي الإفريقي

ويحلم العرب باستعادة الحذاء الذهبي الإفريقي، الغائب عنهم لأكثر من 15 عامًا.

وكان المصري محمد ناجي جدو آخر من حقق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا، في نسخة 2010.

ترتيب الهدافين حتى الآن:

-   براهيم دياز (المغرب) – 4 أهداف
-   رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف
-   أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف
 -  محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف
-   أديمولا لقمان (نيجيريا) – 3 أهداف
-   فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 3 أهداف

