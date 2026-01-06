لحظة إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس، وأنباء عن محاولة انقلاب (فيديو)

18 حجم الخط

أفاد موقع BNO News فجر اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وتُظهر مقاطع فيديو منتشرة عبر منصة "إكس" مشاهد ليلية مع وميض طلقات نارية وحركة نشطة لمسلحين وعربات في الشوارع، تتطابق مع التقارير التي تفيد بسماع دوي إطلاق نار، وتدعم منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بـمحاولة انقلاب من قبل ديوسدادو كابيلو، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.

🚨 BREAKING: Gunfire and anti-aircraft fire erupt over Caracas tonight—tracers visible near Miraflores Palace as military mobilizes amid post-Maduro chaos. Situation escalating rapidly.



Developing... 💥🔥 #Venezuela pic.twitter.com/uTjA9RA7Ft — Breaking News (@TheNewsTrending) January 6, 2026

وأكد شهود عيان محليون ووسائل إعلام وقوع إطلاق نار كثيف، وتحركات لمركبات مدرعة، واحتمال إقلاع طائرات مقاتلة من طراز سو-30، مما يشير إلى محاولة انقلاب مضاد من قبل أنصار مادورو ضد الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريجيز.

