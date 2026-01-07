الأربعاء 07 يناير 2026
علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو
كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن الآية التي تسببت في اضطراب الصحابة عند نزولها، وخاصة أن الله ذم فيها الفرح بالنعمة، وأنه يمكن أن يكون ذلك الفرح الطبيعي بالنجاح أو الشفاء أو الرزق سببًا للعقاب.

آية تسببت في اضطراب الصحابة عند نزولها

وأكد الدكتور علي جمعة أن الآية التي تسببت في اضطراب الصحابة، جاءت في سورة آل عمران، خاصة في الآية 188، والتي قال فيها الله سبحانه وتعالى: “لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعلوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”.

وقال الدكتور علي جمعة عن سر مخاوف الصحابة عند نزول هذه الآية: “سبب اضطراب الصحابة عند نزول الآية: فهموا أولًا أن المقصود ذمّ “الفرح بالنعمة” مطلقًا، فخافوا أن يكون الفرح الطبيعي بنجاح/ شفاء/ رزق سببًا للعقاب”.

رسول الله يكشف سر الآية للصحابة

وعما فعله رسول الله عند اضطراب صحابة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من هذه الآية، قال الدكتور علي جمعة: “تصحيح النبي، صلى الله عليه وسلم، للفهم الخاطئ: بين أن الآية ليست في الفرح الفطري، وأن سوء الفهم ممكن أن يقع حتى من أفاضل الناس؛ فـ “النص بريء من فهمنا” إذا أخطأنا”.

وتابع الدكتور علي جمعة، فقال: الحُجّة في “الكتاب والسنة”، ومع وجود مساحة للاجتهاد وقراءة العلماء، يبقى الميزان الأعلى هو ما يفسّره المعصوم، ﷺ، وما يدل عليه نص الوحي.

وأكد الدكتور علي جمعة أن “مغزى الفرح في الآية: الفرح هنا ليس سرور النعمة، بل هو: الكِبر والطغيان بما عند الإنسان، والزهوّ بما أتى، مع حبّ المدح على ما لم يفعل (ادّعاء وإنجازات موهومة/نِسبَة فضلٍ ليس له)”.

وعن علاء الفرح وزهو الإنسان بما لن يفعل، قال علي جمعة: “علاج هذا الداء ردّ النعمة إلى مُنعمها: (المال، والعلم، والصحة، والسلطة، كلها من فضل الله وفتحه وإلهامه، والواجب قول: الحمد لله بدل ادعاء: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ} (نسبة الفضل للنفس)”.

واختتم الدكتور علي جمعة قائلًا: “قد يُلهم الله المؤمن وغير المؤمن أمورًا تُصلح المعاش وتحقق الرفاه (المعاش وكمال الارتياش)، فلا يصح الغرور ولا نسبُ الفضل للنفس”.

