الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجزائر وروما ويوفنتوس، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

كأس أمم إفريقيا 

الجزائر مع الكونغو الديمقراطية 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

كوت ديفوار مع بوركينا فاسو 9 مساء - بي إن سبورت ماكس 2 

كأس عاصمة مصر 

الجونة مع بتروجت 5 مساء - أون سبورت 1 

إنبي مع سيراميكا 5 مساء - أون سبورت 2 

الاتحاد مع زد 8 مساء - أون سبورت 2 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

وست هام مع نوتنجهام 10 مساء - بي إن سبورت 1 

الدوري الإيطالي 

ليتشي مع روما 7 مساء - starz play App 

ساسولو مع يوفنتوس 9.45 مساء - starz play App 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا الدوري الانجليزي كأس عاصمة مصر الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

طريق مصر، موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

لاعب بوركينا فاسو يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

لأول مرة، انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

الجزائر وروما ويوفنتوس، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

لا للانتخابات قريبا، ترامب يشكل لجنة للإشراف على التدخل الأمريكي في فنزويلا

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة والبرتقال وارتفاع الفراولة والكانتلوب

عبد الجليل: حمدي فتحي نجم منتخب مصر في أمم إفريقيا وفتوح يحتاج إلى الثقة فقط

التنفيذ أو الاعتقال، واشنطن تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة باتخاذ بـ 3 إجراءات عاجلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية