الجزائر وروما ويوفنتوس، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

كأس أمم إفريقيا

الجزائر مع الكونغو الديمقراطية 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

كوت ديفوار مع بوركينا فاسو 9 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

كأس عاصمة مصر

الجونة مع بتروجت 5 مساء - أون سبورت 1

إنبي مع سيراميكا 5 مساء - أون سبورت 2

الاتحاد مع زد 8 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام مع نوتنجهام 10 مساء - بي إن سبورت 1

الدوري الإيطالي

ليتشي مع روما 7 مساء - starz play App

ساسولو مع يوفنتوس 9.45 مساء - starz play App

