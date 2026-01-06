الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة

رئيس جمهورية أفريقيا
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، فيتو
18 حجم الخط

أظهرت النتائج المؤقتة الصادرة عن مفوضية الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى فوز الرئيس فوستين أركانج تواديرا بولاية ثالثة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الرئاسي الذي أجري في 28 ديسمبر الماضي.

وكان عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 عامًا، الذي تولى السلطة قبل عقد، يسعى إلى الفوز بولاية ثالثة بعد أن ألغى استفتاء دستوري في 2023 الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

واستند في حملته الانتخابية إلى سجله الأمني في الدولة التي تعاني من عدم الاستقرار المزمن بعد أن استعان بمرتزقة روس وجنود روانديين. 

ووقع اتفاقات سلام مع عدد من الجماعات المتمردة هذا العام.

وأظهرت النتائج التي أعلنها مساء الإثنين ماتياس موروبا، كبير مسؤولي الانتخابات في إفريقيا الوسطى، حصول تواديرا على 76.15 % من الأصوات، بينما حصل رئيس الوزراء السابق انيست جورج دولوجيل على 14.66 %، ورئيس الوزراء السابق هنري ماري دوندرا على 3.19 %.

وقال موروبا إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 52.42 %.

وقاطع تحالف المعارضة الرئيسي الانتخابات قائلًا إنها لن تكون نزيهة.

ونفت حكومة تواديرا حدوث أي تزوير. وأمام المحكمة الدستورية حتى 20 يناير للبت في أي طعون وإعلان النتائج النهائية.

ومن المرجح أن يعزز انتصار تواديرا مصالح روسيا، التي تقدم المساعدة الأمنية لإفريقيا الوسطى مقابل الحصول على موارد منها الذهب والألماس.

لكن تواديرا أشار أيضا إلى اهتمامه المتجدد بالشراكات مع الدول الغربية، قائلا إنه سيرحب بأي دولة ترغب في تطوير احتياطيات الليثيوم واليورانيوم والذهب في بلاده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفوضية الانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية افريقيا الوسطي الرئيس فوستين آركانج تواديرا الاقتراع الرئاسي عالم الرياضيات حكومة تواديرا مصالح روسيا الذهب والألماس الدول الغربية احتياطيات الليثيوم واليورانيوم والذهب

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

"الإدارية العليا" تواصل اليوم استقبال طعون جولة إعادة 19 دائرة ملغاة في 7 محافظات

لأول مرة، انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

رسالة موجهة، وائل القباني يكشف خدعة محمد صلاح من تصريحه على منتخب مصر

شديد البرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

"الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ

منتظر الرد، ميدو يوجه سؤالا للمسؤولين عن سحب أرض الزمالك في ذكرى تأسيس النادي

طرد أم استقالة، لأول مرة شاكر محظور يوضح حقيقة طرده من عمله ضابط شرطة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية