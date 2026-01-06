نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة

18 حجم الخط

أظهرت النتائج المؤقتة الصادرة عن مفوضية الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى فوز الرئيس فوستين أركانج تواديرا بولاية ثالثة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الرئاسي الذي أجري في 28 ديسمبر الماضي.

وكان عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 عامًا، الذي تولى السلطة قبل عقد، يسعى إلى الفوز بولاية ثالثة بعد أن ألغى استفتاء دستوري في 2023 الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

واستند في حملته الانتخابية إلى سجله الأمني في الدولة التي تعاني من عدم الاستقرار المزمن بعد أن استعان بمرتزقة روس وجنود روانديين.

ووقع اتفاقات سلام مع عدد من الجماعات المتمردة هذا العام.

وأظهرت النتائج التي أعلنها مساء الإثنين ماتياس موروبا، كبير مسؤولي الانتخابات في إفريقيا الوسطى، حصول تواديرا على 76.15 % من الأصوات، بينما حصل رئيس الوزراء السابق انيست جورج دولوجيل على 14.66 %، ورئيس الوزراء السابق هنري ماري دوندرا على 3.19 %.

وقال موروبا إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 52.42 %.

وقاطع تحالف المعارضة الرئيسي الانتخابات قائلًا إنها لن تكون نزيهة.

ونفت حكومة تواديرا حدوث أي تزوير. وأمام المحكمة الدستورية حتى 20 يناير للبت في أي طعون وإعلان النتائج النهائية.

ومن المرجح أن يعزز انتصار تواديرا مصالح روسيا، التي تقدم المساعدة الأمنية لإفريقيا الوسطى مقابل الحصول على موارد منها الذهب والألماس.

لكن تواديرا أشار أيضا إلى اهتمامه المتجدد بالشراكات مع الدول الغربية، قائلا إنه سيرحب بأي دولة ترغب في تطوير احتياطيات الليثيوم واليورانيوم والذهب في بلاده.

