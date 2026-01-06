الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

لم تحدث في شهر يناير من قبل، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شديد البرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى: 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

الجريدة الرسمية