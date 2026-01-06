سلم خشبي وراء ارتفاع عدد الضحايا، تطورات جديدة في حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

18 حجم الخط

كشفت مصادر طبية وأمنية عن آخر مستجدات التحقيقات في حادث حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان بـمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في واقعة مأساوية هزّت الشارع القليوبي.

الحريق بدأ بسلم خشبي... تطورات جديدة في حادث حريص مصحة لعلاج الإدمان ببنها



وأفادت المعاينة الأولية لموقع الحادث بأن ماس كهربائي كان السبب وراء اندلاع الحريق، حيث التهمت النيران سلم خشبي مؤدي إلى الشقة محل الواقعة، ما تسبب في صعوبة خروج النزلاء من داخل المصحة، وأسفر عن ارتفاع عدد الضحايا.



وأوضح مصدر طبي أنه جرى حتى الآن التعرف على هوية جثمانين من بين إجمالي 7 ضحايا لقوا مصرعهم في الحريق، وهما “أحمد أ. أ”، 25 عامًا، مقيم بمدينة بنها محافظة القليوبية وحاصل على ليسانس حقوق، و"عبد الرحمن م"، مقيم بمدينة بنها، بينما لا تزال هوية باقي الجثامين مجهولة، وسط محاولات مستمرة للتعرف عليها.



أكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص متأثرين بإصاباتهم، وإصابة 5 آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الأدخنة، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مع رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الطبية.

الاستماع لنزلاء الدار في حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

وفي السياق ذاته، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من النزلاء الذين نجوا من الحادث، وتم وضع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان السبب النهائي للحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان ببنها

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على حريق بـمصحة لعلاج الإدمان بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وفرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة والحفاظ على أرواح المواطنين.



وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق داخل مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث كاملة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

