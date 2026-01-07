سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

18 حجم الخط

أظهرت صور تنفيذ إنزال جوي لقوات أمريكية، على ناقلة نفط روسية شمال المحيط الأطلسي واحتجازها في سابقة خطيرة.

خفر السواحل الأمريكي يحاول اعتراض ناقلة نفط ترفع العلم الروسي

وكانت مصادر خاصة بحسب روسيا اليوم، أفادت أمس الثلاثاء بأن خفر السواحل الأمريكي حاول اعتراض ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في ظروف عاصفة شمال المحيط الأطلسي.

وأوضحت أنه على الرغم من محاولات القبطان المتكررة للإبلاغ عن هوية السفينة الروسية وطبيعتها المدنية استمرت المطاردة.

مطاردة مطولة من خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في بيان اطلعت عليه RT أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة للاعتراض في ظروف جوية خطرة.

وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

لأسباب مجهولة، تحظى السفينة الروسية بمتابعة من القوات الأمريكية

وأعربت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية لقناة RT عن قلقها البالغ وجاء في بيانها: "نتابع بقلق كبير الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينر".. تبحر سفينتنا حاليا في المياه الدولية شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وملتزمة التزاما تاما بالقانون البحري الدولي، ولأسباب مجهولة تحظى السفينة الروسية باهتمام متزايد ومتابعة من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وهو اهتمام غير مألوف وفق وضع السفينة التي تبحر بطابع سلمي".

خفر السواحل الأمريكي يتابع سفينة تحمل علم روسيا

وأضافت: "تتابع سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي الناقلة منذ عدة أيام، على بعد حوالي 4000 كيلومتر عن الساحل الأمريكي. نأمل أن تبدأ الدول الغربية التي تزعم التزامها بحرية الملاحة معالجة الأمر بنفسها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.