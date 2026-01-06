مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول

18 حجم الخط

أعلنت شركة نستله السويسرية الإثنين سحب دفعات من حليب الأطفال في العديد من الدول الأوروبية، خصوصًا ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، كإجراء احترازي.

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت "مشكلة في الجودة" في أحد المكونات الذي تم الاستحصال عليه من أحد مورديها الرئيسيين.

وأضافت "أجرت نستله اختبارات على كل زيوت حمض الأراكيدونيك وخلطات الزيوت المقابلة المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الرضع التي يحتمل أن تكون متأثرة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المعنية حتى الآن".

وقالت نستله إنها على اتصال مع السلطات في البلدان المعنية "لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة".

وأضافت أن الشركة "تؤكّد للأهالي ومقدمي الرعاية أنها تتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سحب المنتج عند الضرورة".

من جهتها، أعلنت "نستله فرانس" أنها تقوم بسحب "وقائي وطوعي" لبعض دفعات حليب الأطفال "جيجوز" و"نيدال" بعدما أظهرت تحقيقات جديدة احتمال احتوائها على مادة السيريوليد، وهي مادة سامة يمكن أن تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

ونشرت المجموعة على مواقعها الإلكترونية الخاصة بالدول المتضررة صورًا بأرقام دفعات المنتجات التي طلب سحبها والتي تباع تحت أسماء مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.