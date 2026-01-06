الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، فيتو
18 حجم الخط

انتخابات الوفد، يتقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة لـ"فيتو": سأتقدم بأوراق ترشحي على رئاسة الوفد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة الدقي.

 

المرشحون على رئاسة الوفد

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها لليوم الثالث على التوالي لاستقبال المرشحين، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد  استقبلت السبت ٣ يناير مرشحين اثنين على مدار اليوم، هما الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل، كما لم تستقبل اللجنة الأحد أي مرشح.


يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.


كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

المستشار بهاء أبو شقة رئاسة حزب الوفد اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد الدكتور هاني سري الدين المستشار عيد هيكل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

