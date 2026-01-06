تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل

18 حجم الخط

جاءت تصريحات محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب مباراة بنين، لتثير الجدل بشدة، والتي تحدث بها لمراسل قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تصريحات محمد صلاح لم تنقل بالشكل الصحيح واتحاد الكرة يرد

وما ترجمته قناة بي إن سبورت لم يكن مكتملًا، جاء كالتالي: قال صلاح في تصريحاته ردًّا على سؤال حول موقف منتخب مصر في المنافسة على اللقب: "كل ما أستطيع قوله إننا نلعب بفريق أغلبه من عناصر الدوري المصري وهذا ما يمكنني أن أقوله".

بينما جاء رد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كالتالي:

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، والتي ستقام اليوم الثلاثاء.

وستكون مباراة الفراعنة في ربع النهائي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم إفريقيا

وبهذا الفوز على بنين بنتيجة 3-1 يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

أهداف مباراة مصر ضد بنين

وكان الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين انتهى بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو.

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 123 ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.