نائب عن سفر الوزراء: ما نشرته "فيتو" تقرير مهني محترم وتقدمت بسؤال برلماني (فيديو)

وصف عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، ما نشرته جريدة "فيتو"، عن سفريات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للخارج، بـ"التقرير المهني المحترم".



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج " الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "إن جريدة فيتو تناولت في تحقيقها سفر عدد 15 وزيرًا سافروا 193 زيارة استغرقوا 566 يومًا، وهو ما يعد عددًا كبيرًا".



وأضاف: "ليس المهم في عدد الأيام التي قضاها الوزراء في الخارج ولكن المهم هو العائد من تكلفة سفر هؤلاء الوزراء، وبناء على ذلك تقدمت بسؤال برلماني حول إجمالي التكلفة للوفود التي سافرت للخارج وما أسماؤهم وصفاتهم والمرافقين لهم، والمعايير التي بناء عليها تم سفرهم".



وأوضح: "ما نشرته جريدة فيتو تقرير صحفي مهني، والمواطن عندما يقرأ هذا التقرير سيسأل النائب الذي يمثله في البرلمان، في وقت يعاني فيه المواطن".



وكانت فيتو قد نشرت في عددها السابق ملفًا عن الزيارات الخارجية التي قام بها وزراء حكومة مدبولي في عام واحد فقط، حيث قطع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي آلاف الكيلومترات عبر مطارات العالم، في تحركات خارجية لم تعد استثناء تفرضه، بل تحولت لدى بعضهم إلى نمط ثابت.. رصد تحركات الوزراء خلال عام ۲۰٢٥ يكشف عن تصدر د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائمة السفريات الخارجية، بإجمالي ۳۷ زيارة استغرقت ٩٠ يومًا. كما سجل كريم بدوي، وزير البترول، رقمًا لافتًا من السفريات، إذ قضى نحو 10 أيام خارج البلاد، واصطحب معه في إحدى الزيارات نحو ١٥٠ من قيادات البترول والشركات التابعة.

في حين كان شريف فاروق وزير التموين، الأقل سفرًا بزيارتين فقط خلال العام، ما يعكس تفاوتًا واضحا في ملف السفريات بين الوزراء، كما يطرح أسئلة حول التكلفة المالية لهذه السفريات خصوصًا في ظل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن استمرار هذه الزيارات يتطلب تفعيل الرقابة الحكومية ومراجعة دورية للأولويات، وقياس فعالية كل جولة وفق مردودها الاقتصادي والسياسي، لتفادي أي تبذير للموارد العامة، وتحقيق التوازن بين العمل الميداني في مصر والمشاركة الدولية.

