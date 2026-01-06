كتيبة الـ200 جندي، هيجسيث يروي تفاصيل ليلة القبض على مادورو ويسخر من روسيا لفشلها في حمايته

18 حجم الخط

أشاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بالعملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، والتي انتهت بإلقاء القبض على نيكولاس مادورو.

وفي خطاب ألقاه من منشأة لبناء السفن في ولاية فرجينيا، كشف هيجسيث لأول مرة عن حجم القوة المشاركة، مشيرًا إلى أن "ما يقرب من 200 من أعظم الجنود الأمريكيين" اقتحموا وسط العاصمة كاراكاس لتنفيذ هذه المهمة المعقدة ودعم جهود إنفاذ القانون.

وسخر هيجسيث خلال حديثه من كفاءة التكنولوجيا العسكرية لخصوم واشنطن، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية "لم تكن فعالة تمامًا" في التصدي للاختراق الأمريكي تلك الليلة.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن نجاح هذه العملية يمثل "إعادة لترسيخ الردع الأمريكي" تحت قيادة الرئيس ترامب، مؤكدًا أن العالم بدأ يلاحظ بوضوح استعادة واشنطن لسطوتها وقدرتها على توجيه ضربات دقيقة في أي مكان.

