أفضل مشروبات طاقة طبيعية للرياضيين حفاظا على نشاطهم وصحتهم

يحتاج الرياضيون إلى مشروبات الطاقة باستمرار خاصة قبل ممارسة الرياضة لأنها تمدهم الطاقة اللازمة والنشاط الذي يضمن ثباتهم وقوتهم وتركيزهم خلال التمرين.

ولأن مشروبات الطاقة الجاهزة ضارة بالصحة لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الكيميائية والحافظة والكافيين والألوان الصناعية، يلجأ معظم الرياضيين إلى مشروبات الطاقة الطبيعية.

أفضل مشروبات طاقة طبيعية للرياضيين

ويقول الدكتور محمد زهران استشاري التغذية العلاجية، إن الرياضي يحتاج إلى طاقة ثابتة وليس انفجارًا لحظيًّا ليكمل تمرينًا أو ماتشًا بدون هبوط أو دوخة، وللأسف أشخاص عديدة تعتمد على مشروبات الطاقة الجاهزة الغنية بالسكر والكافيين ظنا أنها تساعد وهي في الحقيقة ترهق الجسم على المدى القريب والبعيد، لذا يجب الابتعاد عنها واستبدالها بمشروبات الطاقة الطبيعية، ومنها:

المياه، وهي أهم مشروب طاقة، وأي نقص بسيط في السوائل يقلل الأداء والتركيز، ويزيد الشد العضلي، وكثير من حالات الهبوط تكون بسبب الجفاف وليس قلة طعام.

مياه مع رشة ملح وليمون، وهو مشروب بسيط وفعال قبل أو أثناء التمرين الطويل لأنه يعوض الأملاح ويحافظ على توازن الجسم ويمنع الدوخة خصوصا مع المجهود العالي.

عصير طبيعي مخفف بالمياة، مثل البرتقال أو التفاح أو الفراولة مخفف نصف بنصف مياة، حيث يمنح طاقة سريعة بدون تحميل سكر عالي وهو مناسب قبل التمرين أو بين الأشواط.

التمر مع المياه واحد أو اثنين من التمر مع مياه يمدون الجسم بطاقة طبيعية سريعة وهو اختيار ممتاز قبل التمرين أو بين الماتشات.

الزبادي السائل أو اللبن المخفف، والأفضل تناوله بعد التمرين لأنه يعوض السوائل ويدعم العضلات بالبروتين لكن ليس مفضل قبل التمرين الثقيل.

سموذي طبيعي بسيط، مثل موز مع فراولة وشوفان خفيف بعد التمرين يساعد على الاستشفاء ويمد الجسم بطاقة صحية.

مشروبات الأعشاب الخفيفة، مثل النعناع أو الزنجبيل الخفيف تساعد على التركيز والهضم لكن ليسوا مصدر طاقة مباشر.

