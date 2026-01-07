الأربعاء 07 يناير 2026
تريند

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك، إلى أمريكا، حيث هدد البيت الأبيض بالاستيلاء على جرينلاند، مؤكدًا دراسته لعدة خيارات بما فيها "استخدام الجيش" لهذا الأمر، ما أثار مخاوف دول أوروبا بشأن مصير الجزيرة.

علاء مبارك يسخر من ترامب باستدعاء رئيس كوريا الشمالية

وقال علاء مبارك، ساخرًا من تصريحات ترامب "الجدع ده طايح يهدد ويتوعد ومحدش قادر عليه ولا أيه؟ فين اخونا كيم جونج زعيم كوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أن زعيم كوريا الشمالية هو القادر على كبح جماح الرئيس الأمريكي ترامب، وتهديده لجميع دول العالم.

وكتب علاء مبارك، في حسابه على منصة "إكس"، ساخرًا من تهديدات ترامب لدول العالم، ومنها الاستيلاء على جزيرة جرينلاند: "قريبًا نسمع عن اجتماع عاجل لمجلس الڤيتو لبحث تصريحات ترامب المجددة بخصوص ضم جرينلاند لأمريكا.. الجدع ده طايح يهدد ويتوعد ومحدش قادر عليه ولا أيه؟ فين أخونا كيم جونج زعيم كوريا الشمالية من التهريج ده".


وجاء تعليق علاء مبارك، الساخر، ردًا على تقرير إعلامية غربية، تفيد بأن "رئيسة وزراء الدنمارك خرجت لأول مرة بتصريحات قوية، دعت خلالها الولايات المتحدة بالتوقف عن "تهديد حليفتها التاريخية"، بينما يصر ترامب على أن  ضم جرينلاند لبلاده "ضرورة للأمن القومي"، وتساءلت التقارير الغربية: "هل بدأ العد التنازلي لسيطرة واشنطن على الجزيرة؟"

ترامب يهدد بالسيطرة على جرينلاند ويثير مخاوف أوروبا

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات، للاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك "استخدام الجيش".

وقالت كارولاين ليفيت، عبر وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": إن الرئيس ترامب أوضح أن الاستحواذ على جرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأمر حيوي لردع، ما وصفه بـ "خصومنا" في منطقة القطب الشمالي".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "ترامب وفريقه يدرسون خيارات عديدة لتحقيق هذا الهدف، ومنها استخدام الجيش الأمريكي، الذي يبقى خيارًا مطروحًا بالنسبة لترامب".

الأمر الذي يثير مخاوف في أوروبا بشأن مصير الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي الواقعة في القطب الشمالي.

أما وزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت، فقد أعلنت أن جرينلاند والدنمارك طلبتا عقد اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لمناقشة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن نيته ضم الجزيرة، منتقدة حجة ترامب المتكررة بشأن ضرورة التحرك ضد الصين في جرينلاند.

الرجل فقد صوابه!، علاء مبارك يرد على تهديدات ترامب لجزيرة جرينلاند وكوبا وكولومبيا

كنت تصبر شوية، علاء مبارك يسخر من ترامب: حد يديله نوبل علشان يهدى شوية

الجريدة الرسمية