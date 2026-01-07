ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على شاب انتحل صفة طبيب بوحدة طب الأسرة بقرية جزيرة نكلا التابعة لمركز شبراخيت، وذلك عقب اكتشاف أمره بقيامة بالعمل بدلا من شقيقه التوأم لمدة عامين خادعا المسئولين بالوحدة الطبية.

الطبيب الأصلي حصل على فرصة عمل بمرتب مغرٍ

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بلاغا من إحدى الممرضات العاملين بالوحدة الطبية عقب اكتشافها حقيقة هذا الشاب، وبانتقال الأجهزة الأمنية والقبض عليه تبين أن المتهم الأول "أحمد. م. ح" خريج كلية علوم قد استلم العمل بالوحدة الصحية بدلًا من شقيقه "محمد. م. ح" الطبيب منذ فترة طويلة، وبإلقاء القبض على شقيقه الطبيب أيضا وبمواجهتهما اعترفا أن الطبيب الأصلي حصل على فرصة عمل بمرتب مغرٍ في إحدى شركات البترول، ورفضت مديرية الصحة بالبحيرة منحه "إجازة بدون مرتب" للعمل بالشركة، وقرر الشقيقان استغلال "التطابق الشكلي" بينهما، ليقوم خريج كلية العلوم بمهام الطبيب في الوحدة الصحية لضمان استمرار الوظيفة الحكومية، بينما يتفرغ الطبيب الحقيقي لعمله في شركة البترول.

توجيه تهم التزوير في أوراق رسمية

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات بتهم التزوير في أوراق رسمية، وانتحال صفة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.