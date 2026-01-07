امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

18 حجم الخط

منح القانون المصري، عضو مجلس النواب، مجموعة من الامتيازات التي تمكّنه من أداء دوره باستقلالية وفاعلية. وتختلف هذه الامتيازات من دولة إلى أخرى، إلا أنها تشترك في إطار عام تنظمه الدساتير والقوانين البرلمانية.

حصانة لضمان الاستقلال

تأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة الامتيازات الممنوحة للنائب، حيث تحميه من المساءلة القانونية بسبب الآراء أو التصويت الذي يبديه داخل المجلس. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضده أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالات التلبس، وهو ما يهدف إلى حمايته من أي ضغوط قد تعيق أداءه الرقابي أو التشريعي.

امتيازات مالية وتنظيمية

يحصل عضو مجلس النواب على مكافأة أو راتب شهري يحدده القانون، إلى جانب بدلات مختلفة مثل بدل الانتقال وحضور الجلسات واللجان. وفي بعض الدول، تشمل الامتيازات بدل سكن أو تسهيلات لوجستية، بما يساعد النائب على التفرغ الكامل لمهامه البرلمانية.



ضمانات وظيفية

وتمنح القوانين البرلمانية النواب، خاصة الموظفين الحكوميين منهم، حق التفرغ البرلماني مع الاحتفاظ بوظائفهم أو درجاتهم الوظيفية، إضافة إلى ضمان العودة إلى العمل بعد انتهاء مدة العضوية، وهو ما يشجع الكفاءات على خوض العمل النيابي دون القلق على مستقبلهم المهني.

أدوات رقابية وخدمية

ويمتلك النائب صلاحيات واسعة في مراقبة أداء الحكومة من خلال توجيه الأسئلة، وتقديم طلبات الإحاطة، والاستجوابات، والمشاركة في مناقشات سحب الثقة وفقًا للنظام الدستوري المعمول به. كما توفر له المؤسسة البرلمانية مكاتب داخل المجلس، وأحيانًا مساعدين أو مستشارين لدعم عمله الفني والتشريعي.

جدل مجتمعي مستمر

ورغم أهمية هذه الامتيازات، يظل الجدل قائمًا حول حدودها وضرورة ربطها بالأداء الفعلي للنائب، بما يحقق التوازن بين تمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم، وضمان عدم إساءة استخدام هذه الامتيازات.

