الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

منح القانون المصري، عضو مجلس النواب، مجموعة من الامتيازات التي تمكّنه من أداء دوره باستقلالية وفاعلية. وتختلف هذه الامتيازات من دولة إلى أخرى، إلا أنها تشترك في إطار عام تنظمه الدساتير والقوانين البرلمانية.

حصانة لضمان الاستقلال

تأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة الامتيازات الممنوحة للنائب، حيث تحميه من المساءلة القانونية بسبب الآراء أو التصويت الذي يبديه داخل المجلس. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضده أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالات التلبس، وهو ما يهدف إلى حمايته من أي ضغوط قد تعيق أداءه الرقابي أو التشريعي.

امتيازات مالية وتنظيمية

يحصل عضو مجلس النواب على مكافأة أو راتب شهري يحدده القانون، إلى جانب بدلات مختلفة مثل بدل الانتقال وحضور الجلسات واللجان. وفي بعض الدول، تشمل الامتيازات بدل سكن أو تسهيلات لوجستية، بما يساعد النائب على التفرغ الكامل لمهامه البرلمانية.


ضمانات وظيفية

وتمنح القوانين البرلمانية النواب، خاصة الموظفين الحكوميين منهم، حق التفرغ البرلماني مع الاحتفاظ بوظائفهم أو درجاتهم الوظيفية، إضافة إلى ضمان العودة إلى العمل بعد انتهاء مدة العضوية، وهو ما يشجع الكفاءات على خوض العمل النيابي دون القلق على مستقبلهم المهني.

أدوات رقابية وخدمية

ويمتلك النائب صلاحيات واسعة في مراقبة أداء الحكومة من خلال توجيه الأسئلة، وتقديم طلبات الإحاطة، والاستجوابات، والمشاركة في مناقشات سحب الثقة وفقًا للنظام الدستوري المعمول به. كما توفر له المؤسسة البرلمانية مكاتب داخل المجلس، وأحيانًا مساعدين أو مستشارين لدعم عمله الفني والتشريعي.

جدل مجتمعي مستمر

ورغم أهمية هذه الامتيازات، يظل الجدل قائمًا حول حدودها وضرورة ربطها بالأداء الفعلي للنائب، بما يحقق التوازن بين تمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم، وضمان عدم إساءة استخدام هذه الامتيازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب امتيازات عضو مجلس النواب البرلمان
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية