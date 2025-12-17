استشارى: تغذية لاعب الكاراتيه تساعده على الثبات والتركيز والقوة فى التمرين

18 حجم الخط

لعبة الكاراتيه من الألعاب الشهيرة التى يقبل عليها العديد من الأولاد والبنات أيضا لأنها تقوى الجسم وتساعد فى الدفاع عن النفس وتعزز الثقة بالنفس.

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذية الطفل لاعب الكاراتيه كثيرا حفاظا على بناء عضلاته وقوتها، وحفاظا على أدائهم فى التمرين.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن لعبة الكاراتيه من الألعاب التي تعتمد على سرعة القرار والتحكم في الجسم والثبات النفسي قبل الاعتماد على القوة العضلية، لذا لاعب الكاراتيه يحتاج جسم متزن وطاقة مستقرة لأن أي اندفاع مفاجئ أو هبوط سريع في الطاقة يؤثر مباشرة على الأداء ورد الفعل داخل التمرين أو المباراة.

أهمية التغذية السليمة للاعب الكاراتيه

وأضاف زهران، أن التغذية في الكاراتيه هى وسيلة تجعل اللاعب يسيطر على جسمه ويخرج أفضل ما عنده في الوقت الصحيح، فالتغذية المنتظمة تساعد على هدوء الأعصاب وثبات الحركة وسرعة الاستجابة، ولاعب الكاراتيه يحتاج نظام غذائي بسيط وواضح يعتمد على طعام المنزل، ومواعيد منتظمة، ونشويات بحرص وبروتين كافى مع شرب مياه على مدار اليوم، لأن السكر الزائد أو الطعام العشوائي يمكن أن يظهر في صورة عصبية أو تعب مفاجئ أو بطء ردة الفعل فى التمرين حتى إذا كان اللاعب ملتزم بالتمرين.

أهمية التغذية للاعب الكاراتيه

وجبات خفيفة للاعب الكاراتيه قبل التمرين

وتابع، قبل التمرين الهدف من الطعام ان الجسم يكون جاهز وغير مشغول بالهضم لذا الأفضل أن يكون الأكل خفيف وسهل الهضم ويمنح الجسم طاقة هادئة مثل الموز أو بطاطس مسلوقة أو شوفان بسيط أو ساندوتش صغير جبن قريش، والهدف ان اللاعب يدخل التمرين وهو يشعر بالسيطرة على جسمه بدون ثقل ولا جوع، وفي حالة وجود تمرينتين قريبين الجسم يحتاج دعم بسيط يحافظ على الطاقة بدون أن يثقل مثل فاكهة أو زبادي أو شرب مياه كافية لأن الهدف هنا منع الهبوط والحفاظ على التركيز.

أهمية الطعام للاعب الكاراتيه بعد التمرين

وأوضح الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، أما بعد التمرين الطعام مهم للتعويض والاستشفاء وتقليل الشد العضلي وإصلاح العضلة، وذلك من خلال وجبات بسيطة مثل أرز مع بروتين أو بيض أو بطاطس أو شوربة دافئة، لأن التأخير في الطعام يجعل التعب يتراكم ويؤثر على اليوم الذي يليه، كما أن المياه عنصر أساسي في الكاراتيه لأن نقصها يظهر بسرعة في صورة شد عضلي أو تركيز أقل أو تعب أسرع، لذا الشرب المنتظم طوال اليوم ضروري ولي وقت التمرين فقط.

