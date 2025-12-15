أهمية وجبة الإفطار للطفل لاعب السباحة

18 حجم الخط

الطفل لاعب السباحة يحتاج تغذية خاصة تحافظ على تقوية عضلاته ونشاطه أثناء وبعد التمرين؛ ما يساعده على التقدم والتفوق فى التمرين.

وتهتم الأمهات كثيرا بتقديم العناصر الغذائية المهمة فى طعام الطفل لاعب السباحة، خاصة البروتين والنشويات للحفاظ على طاقته وحماية عضلاته.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية: إن إفطار الطفل لاعب السباحة وتغذيته جيدا كل صباح هو سر طاقته طوال اليوم، سواء داخل التمرين أو خارجه، والسباحة من أكثر الرياضات التي تسحب طاقة، لذا الإفطار بالنسبة لهم ليس مجرد وجبة فهو وقود أساسي للجسم والعقل.

فوائد وجبة الإفطار للطفل لاعب السباحة

وأضاف زهران، أن من فوائد وجبة الإفطار للطفل لاعب السباحة:

يمنع هبوط السكر أثناء التمرين

يزيد التحمل والنفس في الحوض

يحسن التركيز ورد الفعل

يقلل الإجهاد والشد العضلي

يساعد على الاستشفاء العضلي السريع

أفضل وجبات الإفطار للسباحين

وتابع، أن من أفضل وجبات الإفطار للطفل لاعب السباحة:

شوفان بالحليب أو الزبادي وموز وعسل

2 بيضة مسلوقة أو أومليت وعيش بلدي أو توست أسمر

سندوتش جبنة قريش أو جبنة طبيعية وطماطم وخيار

موز وزبدة فول سوداني

زبادي يوناني وفاكهة وجرانولا أو شوفان

فول بزيت زيتون وعيش بلدي

سموزي موز فراولة وحليب أو زبادي

توست أسمر وأفوكادو وبيضة

تفاحة أو برتقال وحفنة مكسرات

أرز باللبن لايت قبل التمرين الصباحي

بطاطس مسلوقة وبيضة

عيش فينو وعسل أبيض أو أسود وطحينة

يجب أن يكون الإفطار قبل التمرين بساعة إلى ساعة ونص، ويحتوى على كربوهيدرات للطاقة وبروتين لبناء العضلات، ومياه وفيرة قبل النزول للماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.