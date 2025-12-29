اعرفى الإفطار المناسب لطفلك لاعب الجمباز

18 حجم الخط

الجمباز من الألعاب الرياضية التى تقوى عضلات الجسم وتساعد فى مرونتها فى نفس الوقت فهو يبنى الجسم بشكل جيد ويساعد على النمو بشكل صحى.

ويحتاج لاعب الجمباز إلى تغذية خاصة تركز على بعض العناصر الغذائية مثل البروتين مايساعده على القوة فى التمرين وبناء وتقوية العضلات.

أهمية وجبة الإفطار للاعب الجمباز قبل التمرين

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن طفل الجمباز يحتاج فى الصباح قبل التمرين تركيز وتوازن ودقة وبالتالى أي إفطار ثقيل أو خفيف زيادة يمكن أن يظهر عليه سريعا في الحركة أو التركيز، لذا الإفطار هنا ليس مجرد طعام الفطار، لكنه تجهيز للجسم والعقل معا.

أهمية وجبة الإفطار للاعب الجمباز

شروط وجبة الإفطار للاعب الجمباز

واضاف زهران، أن الإفطار المناسب لطفل الجمباز هو الذي يجعله يشعر بأنه خفيف لكن ليس جائع، ولديه طاقة ثابتة بدون اندفاع، لأن الاندفاع السريع في الطاقة يسبب هبوط والهبوط يؤثر على التمرين، وأفضل إفطار للاعب الجمباز في الصباح يجب أن يكون بسيط وسهل الهضم، به نشويات مريحة للمعدة مع بروتين خفيف يثبت العضلات، وكمية دهون قليلة جدا، حتى لا يحدث ثقل أو انتفاخ، لذا ممنوع تناول السكريات والحليب الدسم والمقليات قبل التمرين لأنها تسبب الخمول والانتفاخ.

وجبة إفطار خفيفة لطفلك لاعب الجمباز

وتابع، أن هناك اختيارات مناسبة لإفطار لاعب الجمباز، منها:-

شوفان مع موز أو تفاح، لأنه يمنح الجسم طاقة هادئة ويقلل الشد.

توست أو عيش بلدي مع جبنة قريش، لأن البروتين هنا خفيف ومفيد.

بيض مسلوق مع بطاطس مسلوقة صغيرة، وهو مناسب للأطفال الذين لديهم تمرين طويل.

زبادي مع فاكهة، مناسب للأطفال ذوات المعدة الحساسة.

توست مع ملعقة صغيرة زبدة فول سوداني، للأطفال الأكبر قليلا.

اذا كان التمرين مبكرا ولا يوجد وقت للإفطار فيكفى موزة أو تمر مع القليل من الماء، أو علبة زيادة صغيرة.

