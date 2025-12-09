اعرفى التغذية السليمة لطفلك لاعب الجمباز فى الشتاء

18 حجم الخط

التغذية السليمة مهمة للأطفال الرياضيين خاصة الذين يمارسون رياضات شاقة مثل السباحة والجمباز والكرة وغيرهم.

ولكن ما لا تعلمه العديد من الأمهات أن تغذية الطفل الرياضى فى الصيف تختلف عن تغذيته فى الشتاء، ويجب الاهتمام بذلك حفاظا على أداء الطفل في التمرين.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية: إن رياضة الجمباز من أكثر الرياضات التي تحتاج قوة وتركيز وثبات أعصاب وتوازن فى نفس اللحظة، والطفل فى التمرين يتحرك بسرعة ويرتفع عن الأرض ويقفز ويلف ويقف مرة أخرى، وكل ذلك يحتاج طاقة عالية جدا، وإذا دخل الطفل التمرين بتغذية ضعيفة أو جسم بارد فسيخسر من البداية لأن الجمباز يعتمد على دقة الأعصاب قبل العضلات.

وأضاف زهران، أن الطفل لاعب الجمباز فى الشتاء يحتاج طاقة أعلى، لأن جسمه يحرق جزءا كبيرا من السعرات لمجرد الحفاظ على حرارته، ومع أول حركتين فى التمرين يبدأ يشعر بأن ساقيه ثقيلة ونفسه سريع وعدم تركيز، خاصة إذا كانت آخر أكلة خفيفة، لذلك قبل التمرين يجب أن تراجع الأم 3 أشياء أساسية وهى طاقة الجسم ودفئه والنوم الكافى والترطيب الصحيح، ونقص أى عنصر فيها يظهر على الطفل خلال أول ربع ساعة فى التمرين.

لاعب الجمباز

وجبات تقوى لاعب الجمباز قبل التمرين فى الشتاء

وتابع، أن هناك وجبات تقوى لاعب الجمباز قبل التمرين فى الشتاء، منها:-

بطاطس مسلوقة مع بيضة ومعلقة عسل

مكرونة بسيطة مع قطعة فراخ صغيرة

شوفان دافئ مع لبن وموزة

أرز دافئ مع قطعة جبنة قريش

توست بلدى مع زبدة فول سودانى وقطعة فاكهة

سناكس قبل التمرين فى حالة ضيق الوقت

وفي حالة ضيق الوقت، يمكن تقديم سناكس خفيف، مثل:-

موزة مع عسل

تمر مع كوب لبن دافئ

زبادى مع قطع موز

قطعة بطاطس دافية

أكلات يجب تقديمها للاعب الجمباز عقب التمرين

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل، أنه بعد التمرين مباشرة يجب تقديم بعض الأكلات لرفع الحرارة واسترجاع الطاقة، منها:-

شوربة عدس دافئة

بطاطس مهروسة مع بيضة

أرز دافئ مع تونة

شوربة فراخ مع قطعة عيش بلدى

لبن دافئ قبل النوم يساعد فى استرخاء العضلات

