أخطاء فى تغذية طفلك لاعب السباحة تدمر أداءه

السباحة من الرياضات الشهيرة التى لها انتشار كبير على مستوى العالم فهى من أهم أنواع الرياضات وأمرنا الرسول الكريم بتعليم الأبناء السباحة.

والسباحة رياضة ليست سهلة وتحتاج إلى تغذية جيدة لمساعدة الجسم على بناء عضلات قوية لأن السباحة من الرياضات التى تبنى عضلات الجسم وتقويه بشكل صحيح.

أخطاء فى تغذية الطفل لاعب السباحة

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الأطفال الرياضية، إن السباحة من أكتر الرياضات التي تحتاج طاقة عالية وتغذية محسوبة وأي غلط بسيط في تغذية لاعب السباحة يظهر سريعا علىوسرعة وتحمل وتنفس وتركيز اللاعب، وهناك أخطاء تتبعها الأمهات فى تغذية الأطفال من لاعبى السباحة تدمر أدائهم، منها:-

تمرين السباحة

بدء الطفل التمرين بدون تناول الطعام ما يصيبه بالدوحة والتعب فى نصف التمرين، لأن عضلاته تكون بدون جليكوجين كافى وهذا يضيع نصف قوة السباح في أول ربع ساعة.

تقديم طعام ثقيل للطفل قبل التمرين مثل المقليات أو التفكير أو وجبات دسمة وهذا يسبب تقلصات ومغص ويجعل الطفل غير قادر على التنف الجيد فى الماء لأن الدم يذهب للهضم وليس للعضلات.

تقليل الطعام المقدم للطفل خوفا من الوزن، وهذا خطأ لأن السباحة يحتاج سعرات حرارية عالية لتساعده على السرعة والتحمل، ولو كان الطعام قليل سيحدث للطفل هدم عضلة ويصبح اللاعب أضعف وأدائه يقل مع الوقت.

الاعتماد على السكر السريع مثل شيكولاتة وبسكويت قبل التمرين وهذا يرفع الطاقة إلى دقائق وينزلها بسرعة ويدخل الطفل في هبوط ويظهر عليه الكسل وأنه لا يستطيع استكمال التمرين.

تجاهل الشرب في الشتاء، والسباح في البرد يعرق بدون أن يشعر والجفاف الخفيف يخفض الأداء ويسبب شد عضلي ويقلل التركيز فى الماء لذا يجب أن يشرب اللاعب قبل وأثناء وبعد التمرين.

عدم الاهتمام بتقديم الوجبة الذهبية عقب التمرين، وهى التى تعيد الجليكوجين وتحمي من الهدم وإذا خرج الطفل من التمرين بدون بروتين خفيف وكربوهيدرات ذكية العضلات تضعف يوم بعد يوم.

معاناة الطفل لاعب السباحة على أنه طفل عادة وتغذيته مثل أى طفل وهذا خطأ لأن الطفل لاعب السباحة يحتاج إلى تغذية جيدة حتى لا يضعف أدائه وتنهار مناعته ويصبح نفسه ضعيف.

