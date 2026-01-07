الليلة، عرض آخر 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

18 حجم الخط

ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل لا ترد ولا تستبدل معرفة كيف ستنتهي أحداث العمل الذي تابعوه بشغف طوال الفترة الماضية.

والليلة سيكون محبو مسلسل لا ترد ولا تستبدل على موعد مع معرفة مصير الأبطال ونهاية حكاياتهم حيث سيتم الكشف عن تفاصيل خاتمة الحكاية لأن منصة شاهد سوف تطرح آخر 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل وهي الحلقات 13 و14 و15 وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وبعرض هذه الحلقات الثلاثة سيودع الجمهور هذا العمل الذي قدم لهم قضية مهمة بأسلوب وطريقة سرد شيقة جعلتهم يتابعون كل الحلقات باهتمام وتركيز.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعل أحداثه أكثر تركيزًا وبعيدة عن الملل.

